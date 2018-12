M5S LOMBARDIA. DI MARCO. DEPOSITATA TERZA INTERROGAZIONE PER CASE ALER Q.RE TESSERA DI CESANO BOSCONE E ALLOGGI POPOLARI DI NUOVO AL FREDDO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 dicembre 2018 – Cesano Boscone sembra assente nell’ultimo piano triennale per la manutenzione straordinaria di ALER 2019/2021, mentre continuano da anni le segnalazioni dei residenti riguardanti gli alloggi freddi. Il Consigliere regionale del M5S Lombardia Nicola Di Marco ha depositato oggi una nuova interrogazione in Regione (la terza negli ultimi mesi) per chiedere chiarimenti e sollecitare Regione ed ALER a intervenire.

Nel merito il Consigliere Di Marco dichiara:

“E’ la terza volta in pochi mesi che sono costretto a sollecitare Regione ed ALER Milano ad intervenire sulla rete di riscaldamento del quartiere Tessera di Cesano Boscone, sia perché ricevo continue segnalazioni dai residenti, sia perché sono allarmato dal fatto che Cesano Boscone sembra assente nell’ultimo piano triennale per la manutenzione straordinaria di ALER, cosa di cui chiedo conto nell’interrogazione.

E’ da anni ormai che i residenti vivono il disagio di passare gli inverni al freddo, e gli interventi più volte annunciati continuano a slittare. Quello supposto risolutivo del 2019 è prima slittato di fatto al 2020, e ora sembra scomparso dai radar della programmazione triennale dell’azienda nonostante i cittadini chiedano da anni un intervento strutturale ed urgente: queste sono le tipiche criticità della gestione dell’edilizia residenziale pubblica nel decennale governo di Lega e centro-destra.

I cittadini non vogliono promesse da marinaio, ma interventi messi “nero su bianco”, risposte certe e interventi concreti. In attesa del bando di gara annunciato per il primo semestre del 2019, Regione ed ALER non possono lasciare i residenti al freddo, per questo motivo l’interrogazione sollecita interventi temporanei di potenziamento della rete di riscaldamento che consentano quantomeno di mitigare i disagi che i cittadini subiscono da anni”.

