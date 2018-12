COMO / LECCO. NAVIGAZIONE LAGHI A PIENO REGIME NEL PERIODO NATALIZIO ANCHE IN CENTRO LAGO

(mi-Lorenteggio.com) Como, 20 dicembre 2018 – Dopo le iniziative avviate in collaborazione con il Comune di Como per favorire l’uso del battello durante “La città dei balocchi” lasciando l’auto nei parcheggi di Cernobbio e Tavernola e la collaborazione con Como Turistica per garantire lo svolgimento di alcune attività della manifestazione a bordo delle imbarcazioni pubbliche, Navigazione Lago di Como rinforza il proprio servizio anche nel centro lago: sarà infatti operativo nei weekend delle festività natalizie e durante la vigilia di Natale uno “shuttle” supplementare per collegare le località dell’area.

“Abbiamo deciso in via sperimentale per il 2018 di attivare una navetta complementare ai nostri orari invernali per supportare lo sviluppo turistico, vista anche la previsione di importanti flussi nelle località di centro lago segnalataci dagli stessi Comuni – afferma il Direttore Generale di Navigazione Laghi Alessandro Acquafredda -. Vogliamo dare così un’ulteriore conferma del costante impegno che Navigazione Lago di Como profonde per sostenere il turismo al di là della normale attività di trasporto pubblico. Con i mezzi a nostra disposizione cerchiamo così di dare risposte concrete alle esigenze dei territori, così come abbiamo fatto recentemente anche con il Comune di Como e le località della provincia di Lecco.

Ci aspettiamo che i Comuni siano al nostro fianco nella promozione dal trasporto pubblico sul lago e delle nostre numerose iniziative per promuoverlo “

L’iniziativa di Navigazione Laghi ha immediatamente colto l’apprezzamento dei Comuni di Bellagio, Menaggio, Varenna e Tremezzina appartenenti al Distretto Turistico del Centro Lario.

Il Coordinatore del Distretto, Luca Leoni Assessore al Turismo di Bellagio: “Siamo soddisfatti che la Navigazione Lago di Como abbia istituito il servizio di trasporto pubblico nel periodo invernale, in linea con l’operato intrapreso da anni dal Distretto del Centro Lario.

Auspichiamo che la collaborazione con la Navigazione Lago di Como possa continuare per garantire anche in futuro un servizio di collegamento prolungato da ottobre a dicembre e che la navetta istituita per le feste natalizie possa proseguire negli anni, contribuendo così a rafforzare la rete tra la Navigazione, i Comuni che si affacciano sul lago e l’Associazione Como Turistica. Da anni il Distretto ha lavorato e lavora per raggiungere obiettivi comuni, volti alla destagionalizzazione e all’intensificazione del servizio pubblico lacuale.”

Redazione