Corsico. Gioco d’azzardo, sanzionati due locali

La polizia locale ha applicato un’ordinanza firmata nel giugno scorso dal sindaco di Corsico e dagli altri primi cittadini della zona nell’ambito del progetto “#gioco@perdere”

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 20 dicembre 2018 – Avevano le macchinette dei videopoker accese e a disposizione dei propri clienti. Però, un’ordinanza firmata anche dal sindaco di Corsico Filippo Errante, nel giugno scorso, lo vieta espressamente. Così due gestori di bar sono stati sanzionati.

È accaduto qualche giorno fa, durante i pattugliamenti serali della polizia locale che, in questo periodo, oltre a eseguire interventi sulla viabilità sanzionando automobilisti privi della cintura di sicurezza o che utilizzano il telefono mentre guidano, ha destinato una pattuglia e un nucleo speciale per i controlli amministrativi degli esercizi pubblici.

Un’azione di verifica puntuale voluta espressamente dall’assessore alla sicurezza Sergio Di Giovanni, affinché anche chi frequenta i locali corsichesi sappia che viene sottoposto a controlli periodici.

Oltre ad accertare la presenza di pregiudicati, con la relativa segnalazione al comando dei carabinieri, il nucleo della polizia locale ha accertato in due locali, uno gestito da un italiano e un altro da un cinese, l’utilizzo improprio delle macchinette videogioco.

Eppure ogni apparecchio con vincita in denaro è vietato in tre fasce orarie, per un totale di 6,5 ore al giorno. Una decisione che hanno assunto i sindaci di Corsico, Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, Cusago e Trezzano sul Naviglio nell’ambito del progetto di contrasto al gioco d’azzardo patologico del Piano di zona “#gioco@perdere”.

In particolare, il divieto vige dalle 7.30 alle 9.30, dalle 12 alle 14.30 e dalle 19 alle 21. Le limitazioni di orario non interessano i giochi del lotto, 10 e lotto, superenalotto, totocalcio, gratta e vinci e il bingo. Le trasgressioni all’ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa da un minimo di 100 euro a un massimo di 500 euro.

Sul territorio del corsichese il provvedimento riguarda 95 esercizi pubblici, che gestiscono 512 apparecchi che erogano vincite in denaro.

È di oggi la notizia che “la Giunta della Regione Lombardia, su proposta dell’assessore per le politiche sociali Stefano Bolognini, ha stanziato 719.000 euro per la lotta alla ludopatia. In particolare, le Ats dovranno ripartire questi fondi agli Ambiti territoriali di associazioni di Comuni, per la prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo patologico, inserendo le azioni in un quadro di programmazione che estenda e diffonda le buone prassi e rafforzi i percorsi di sostegno a persone e famiglie”.

Il modello sarà sperimentato in 8 Ambiti, selezionati dalle 8 Ats lombarde, “anche sulla base della capacità – spiega la Regione – di costituire reti integrate di collaborazione tra pubblico e privato (Comuni, scuole, terzo settore, mutuo aiuto ecc.) che, attraverso una manifestazione di interesse, si candideranno per gestire le iniziative”.

V.A.