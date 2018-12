IDA RAMPONI RICONFERMATA DIRETTORE GENERALE DELL’ASST RHODENSE

(mi-Lorenteggio.com) Rho, 20 dicembre 2018 – Ida Ramponi è stata riconfermata alla guida dell’ASST Rhodense. Il presidente Attilio Fontana nel corso della seduta di giunta di lunedì scorso ha nominato i nuovi direttori generali delle 8 Ats, 27 Asst e i 4 Irccs scegliendo come lo stesso governato ha affermato: “Il meglio”. Per Ida Ramponi i prossimi cinque anni sono nel segno della continuità di un lavoro iniziato nel gennaio del 2016.

“Esprimo molta soddisfazione per la conferma dell’incarico alla direzione della ASST Rhodense, che rappresenta la valutazione positiva di un lavoro iniziato tre anni fa ed il desiderio di continuità che certamente esprime valore aggiunto all’organizzazione ed ai progetti in corso- afferma Ida Ramponi – In questi tre anni, che sono stati complessi anche per l’avvio della L.R. 23/2015 di evoluzione del Sistema Sanitario Regionale, l’impegno è stato importante ed ha coinvolto tutti gli operatori, affinché si potesse realizzare l’effettiva presa in carico, integrando l’offerta di Ospedale e Territorio, avvicinando al cittadino i servizi e mantenendo sempre alta la qualità delle prestazioni. Certamente non abbiamo lavorato da soli – precisa Ramponi – ma di un lavoro sinergico, che ha visto coinvolte e presenti anche le istituzioni del territorio, i Comuni, le Associazioni ed i Medici di Medicina Generale, attraverso la ATS Città Metropolitana, garantendo un dialogo costante nell’interesse dei cittadini. Una realtà, quella della ASST Rhodense, con molte opportunità, eccellenze cliniche, professionisti seri, impegnati e con u forte senso di appartenenza, peculiarità che ha permesso di sviluppare progetti di crescita, pur con una grande attenzione al contenimento dei costi. Con questo nuovo mandato che, se le valutazioni intermedie saranno positive, durerà cinque anni, sarà possibile proseguire il lavoro iniziato, realizzando la visione aziendale che si è condivisa con la direzione Welfare, con i professionisti, con il territorio, tenuto conto delle peculiarità delle strutture aziendali, che contano due importanti presidi per acuti, Rho e Garbagnate, il POT di Bollate in continua definizione, la struttura per anziani Pertini ed i presidio a vocazione riabilitativo di Passirana. Pertanto, contenta di poter continuare il lavoro iniziato, auguro un nuovo inizio di mandato, foriero di sviluppo e continuità per la “nostra” Azienda”

