KFC – KENTUCKY FRIED CHICKEN APRE A CESANO BOSCONE E ARRIVA A QUOTA 10 IN LOMBARDIA

Il pollo fritto più famoso al mondo si potrà gustare nel nuovo ristorante al centro commerciale Auchan

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 20 dicembre 2018 – Apre il 21 dicembre alle 11:30 il nuovo ristorante KFC – Kentucky Fried Chicken a Cesano Boscone, presso il Centro Commerciale Auchan in via Benedetto Croce 2.

Si tratta del decimo ristorante in Lombardia, regione dove il Colonnello Sanders è più presente in Italia, e il sesto gestito in franchising dalla societá 5Roosters srl i dopo i ristoranti di Arese Il Centro, Brescia Freccia Rossa, Curno, Milano Bicocca Village e Oriocenter.

“La Lombardia si conferma una regione strategica per la nostra attività e con 10 ristoranti KFC si conferma la capofila delle 10 regioni in cui siamo già presenti nel nostro Paese: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Piemonte, Toscana, Veneto e appunto Lombardia – afferma Corrado Cagnola, Amministratore Delegato di KFC Italia – Un traguardo importante quello lombardo, che ci spinge a continuare con ancora maggiore entusiasmo un percorso di crescita che coniuga l’apertura di nuovi ristoranti e la creazione di nuovi posti di lavoro con l’attenzione all’esperienza dei nostri clienti. Locali sempre più moderni, concepiti per ricreare un’atmosfera familiare e piacevole, con colori chiari e luminosi e design essenziale sono il contesto nel quale offriamo al pubblico italiano i prodotti storici KFC, da condividere nel nostro iconico bucket, e prodotti sempre nuovi come il Double Down, il primo e unico panino senza pane, uno dei nostri successi del 2018”.

Il ristorante di Cesano Boscone, situato nell’area ristorazione Rione Goloso del Centro Commerciale Auchan, è aperto tutti i giorni dalle 11:30 alle 23.

“Sono 15 i nuovi posti di lavoro che abbiamo creato con il nostro nuovo ristorante KFC di Cesano Boscone e che ci portano ad avere circa 180 collaboratori complessivamente nei 6 locali che gestiamo in franchising per KFC Italia – dichiara Filippo Caravatti, Presidente di 5Roosters – Un contributo all’occupazione che ci rende orgogliosi, insieme al piacere di offrire un prodotto che si conferma molto apprezzato e richiesto dai consumatori italiani”.

Da KFC il pollo più famoso del mondo è preparato al momento tutti i giorni

Da KFC è possibile assaggiare il pollo preparato secondo la Original Recipe, la famosa ricetta che il Colonnello Sanders elaborò ispirandosi alla cucina di sua madre: un gusto unico, dovuto alle 11 erbe e spezie segrete mescolate alla farina della panatura del pollo, che poi viene fritto e servito fragrante. Una preparazione che viene fatta al momento, ogni giorno nella cucina del ristorante dai cuochi KFC, che lavorano il pollo a mano seguendo con cura tutti i passaggi, dalla marinatura alla panatura fino alla cottura.

Si possono gustare le famose Hot Wings, piccanti alette di pollo fritte, i Tenders, filetti di pollo fritti, croccanti fuori e tenerissimi all’interno, i Fillet Bites, sfiziosi bocconcini di filetto di pollo marinati, impanati e fritti anch’essi secondo la ricetta originale del Colonnello, il Brazer, filetto di pollo grigliato. E ancora i panini col pollo, le pannocchie cotte al forno, le patatine, il puré con la famosa salsa Gravy, i fagioli BBQ e altri contorni, insalate, dolci e bibite disponibili nella formula free refill: per tutte le bevande non confezionate, il bicchiere si può riempire tutte le volte che si desidera e si possono anche provare i diversi gusti disponibili.

Nata negli Stati Uniti nel 1930, Kentucky Fried Chicken è oggi la più famosa catena al mondo di ristoranti che servono pollo. È leader del mercato di riferimento con oltre 21.000 ristoranti in 131 paesi e dà lavoro a 750.000 persone nel mondo. In Italia KFC arriva nel 2014 e conta oggi 29 ristoranti in 10 regioni. KFC è una società del gruppo Yum! Brands Inc. che comprende anche i marchi Pizza Hut e Taco Bell. Con più di 45.000 ristoranti in oltre 140 Paesi, Yum! Brands è una delle più grandi aziende della ristorazione al mondo. www.kfc.it