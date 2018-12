M5S CESANO: IL FREDDO PERENNE AL Q.RE TESSERA

(mi-Lorenteggio.com) Cesano Boscone, 20 dicembre 2018 – Riceviamo e pubblichiamo:

Ogni anno in inverno la solita storia! non appena le temperature si avvicinano allo zero, gli abitanti del quartiere Tessera si vedono costretti a correre ai ripari con stufette, borse dell’acqua calda, coperte… perchè i caloriferi degli stabili non hanno più la capacità di riscaldare gli appartamenti come dovrebbero.

Partono in automatico le segnalazioni dei residenti agli uffici di competenza e sui social network.

E’ da anni che si vive questo disagio e purtroppo gli interventi sull’impianto di riscaldamento continuano a slittare. L’intervento strutturale risolutivo precedentemente previsto per il 2019 e poi slittato al 2020, oggi sembra addirittura sparito dalla programmazione di Aler Milano. Nell’ultimo piano triennale per la manutenzione straordinaria di Aler 2019/2021 sembra che Cesano Boscone sia addirittura assente, questo è il “peso” dell’Amministrazione Negri.

L’attuale Amministrazione sostiene di essere da anni in prima linea nella risoluzione del problema ma i residenti non hanno mai avuto risposte concrete e tantomeno interventi che prevenissero il disagio invernale e come detto Cesano Boscone è addirittura scomparsa a livello Regionale.

Come mai tanto interesse della Giunta Negri ora sull’argomento? I cittadini del Quartiere Tessera diventano parte integrante di Cesano Boscone solo quando servono i voti per vincere le elezioni? come al solito tante belle parole senza passare mai ai fatti.

Il Movimento 5 Stelle nella figura del Consigliere regionale Nicola di Marco negli ultimi mesi ha sollecitato più volte la Regione ed Aler ad intervenire sulle rete di riscaldamento del Quartiere Tessera. In ogni interrogazione, in attesa di un intervento risolutivo, ha sollecitato almeno la realizzazione di interventi temporanei che mitighino il disagio che ogni anno è sempre più sentito soprattutto da anziani, bimbi e persone malate.

I politici che fino alle elezioni regionali hanno promesso mari e monti in giro per il quartiere sono invece evaporati e si faranno vivi solo tra 5 anni!

Il sindaco si sveglia solo ora perchè fra pochi mesi a Cesano Boscone si vota!

Noi cittadini del Movimento 5 Stelle invece vogliamo risposte concrete da sempre, non è accettabile che a fronte di spese di affitto e riscaldamento costantemente in aumento si debba convivere con una problematica che mette a rischio il bene più prezioso: la salute e il benessere dei cittadini!!!!

Vogliamo una Cesano diversa!!!

I cittadini del Movimento 5 Stelle di Cesano Boscone