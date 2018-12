MALGHE, MALANCHINI (LEGA): BENE APERTURA BANDO DI 3 MILIONI DI EURO PER VALORIZZAZIONE

(mi-lorenteggio.com) MILANO, 20 DICEMBRE 2018 – Adeguamento e il ripristino di acquedotti esistenti, vasche, pozze di abbeverata e fontane, ammodernamento e realizzazione di impianti per il miglioramento dell’efficienza energetica e progetti di viabilità di servizio interna alla malga o tra strutture. Sono alcuni degli interventi che saranno finanziati grazie al bando aperto da Regione Lombardia. “Nell’ambito del Piano di sviluppo rurale è stato pubblicato un bando da 3 milioni di euro relativo alla salvaguardia e alla valorizzazione dei sistemi malghivi e della pratica dell’alpeggio. Si tratta – commenta il Consigliere segretario Giovanni Malanchini – di un ulteriore segnale di interesse da parte di Regione Lombardia nei confronti dei territori di montagna e in particolare della malghe, che possono essere volano per il turismo e anche per l’agricoltura di montagna, che da sempre ha bisogno di attenzioni specifiche. Complimenti all’assessore regionale all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi, che dopo aver approvato le linee guida per assicurare che la gestione delle malghe sia data alla gente della zona, ora attraverso questo bando mette a disposizione risorse importanti per la loro valorizzazione”.

Redazione