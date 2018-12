Milan, il 2018 termina su DAZN: ecco le partite trasmesse sulla nuova piattaforma

Milano, 20 dicembre 2018 – Quest’anno, dopo il duopolio Sky-Mediaset, tutti gli amanti del grande calcio in TV hanno dovuto fare i conti con un terzo incomodo: DAZN, la prima piattaforma streaming in Italia dedicata interamente al mondo degli sport. DAZN ha infatti acquistato il diritto di mandare in onda (in esclusiva) tre partite di Serie A per ogni giornata in calendario, per via delle modifiche volute in seno alla spartizione dei diritti TV. Una modifica che, di fatto, ha impedito a qualsiasi concorrente di conquistare la possibilità di mandare in onda tutte le partite del campionato, e tutti i match di una singola squadra. Si tratta di una rivoluzione che ha ovviamente coinvolto anche i tifosi milanisti. E questo fine 2018, tra l’altro, vedrà il Milan primo protagonista del palinsesto.

Milan: ecco le gare trasmesse su DAZN

Il Milan si avvicina a capodanno fra luci e ombre: per il 16 gennaio è in programma la sfida di Supercoppa contro la Juventus, ma prima c’è da pensare al campionato. E alla corsa al quarto posto, che al momento vede il Milan davanti a Lazio e Roma, nonostante i due pareggi consecutivi per 0-0 (Torino e Bologna).

I ripetuti infortuni che hanno colpito la squadra nell’ultimo periodo non hanno di certo aiutato i rossoneri, complicando il percorso in Serie A e quello europeo: in conto, infatti, va messa anche la disastrosa eliminazione dall’Europa League per mano dell’Olympiakos. Ora la squadra di Gattuso andrà all-in sul campionato, e per quanto riguarda le prossime gare questo fine anno si rivelerà senza ombra di dubbio decisivo per la lotta al piazzamento Champions: prima ci sarà la difficile sfida contro la Fiorentina in casa (22/12 alle 15:00, da giocare senza Bakayoko e Kessié, entrambi squalificati ), poi i due match contro il Frosinone (in trasferta) e la SPAL (in casa), due occasioni ottime per mettere punti preziosi in cascina, ma dall’esito tutt’altro che scontato. La gara col Frosinone andrà in scena mercoledì 26 dicembre alle 12,30, mentre quella con la SPAL sabato 29 alle 20,30. Entrambe verranno trasmesse in esclusiva su DAZN: come fare per vederle?

Cos’è e come funziona DAZN

DAZN è una piattaforma streaming che consente di vedere alcune partite di Serie A, attraverso una connessione Internet. Per avere accesso ai contenuti di DAZN serve sottoscrivere un abbonamento specifico al costo di 9,99 euro al mese (con il primo mese gratis). Naturalmente è possibile godersi i suoi contenuti con qualsiasi dispositivo connesso in rete: non solo il computer, ma anche tablet, smartphone, Smart TV. Ciò che conta è essere connessi a Internet, anche per evitare l’enorme consumo di dati della connessione della scheda SIM. Per questo motivo si consiglia l’uso del WiFi con una connessione stabile: per trovare la migliore basta cercare tra le diverse offerte per avere Internet a casa (ad esempio quella di Linkem ) e scegliere l’opzione migliore per le proprie esigenze. Per seguire la propria squadra del cuore in tutti i match è dunque diventato fondamentale possedere un abbonamento a DAZN. Per quanto riguarda i tifosi del Milan, soprattutto in questo fine 2018, la nuova piattaforma rappresenta l’unica via (oltre allo stadio, ovviamente), vista l’esclusiva relativa ai match con la SPAL e il Frosinone. Sfide fondamentali, per una corsa Champions che sta entrando sempre più nel vivo.