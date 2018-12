Prestiti, in aumento le richieste per consolidamento debiti e spese mediche: ecco gli ultimi dati

Milano, 20 dicembre 2018 – La richiesta di un prestito è una strada spesso percorsa da molte persone, considerando che sono davvero tante le possibili finalità di queste richieste. Si va dalle più massicce e importanti, fino ad arrivare ai cosiddetti micro-prestiti: c’è chi ristruttura un immobile e ha bisogno di grosse cifre per coprire questa spesa, e chi invece si finanzia la vacanza estiva o addirittura la luna di miele con un prestito. Poi c’è anche chi acquista la nuova auto sfruttando le varie forme di finanziamento, e chi si paga l’università con il medesimo sistema. Ad ogni modo, quando si parla di prestiti, oggi è possibile individuare un trend ben definito nelle richieste degli italiani: si tratta del consolidamento dei debiti e della copertura delle spese mediche.

Richieste prestiti in Italia: gli ultimi dati

Ogni anno le priorità cambiano, in accordo con le esigenze delle famiglie: questo spiega perché al momento gli italiani abbiano deciso di richiedere un prestito per motivi diversi rispetto al recente passato. Secondo gli ultimi dati di settore, i cittadini italiani sempre più spesso scelgono di affidarsi ai prestiti personali e consultano portali come Younited Credit richiedendo un prestito per il consolidamento debiti. Queste richieste hanno registrato un incremento del +4% nei primi dieci mesi del 2018, arrivando al 13% del totale. Secondo Andrea Bordigone, responsabile prestiti di Facile.it, “l’aumento del consolidamento debiti ci racconta di una maggiore consapevolezza rispetto alle opportunità per gestire più correttamente il debito”.

Anche le richieste di finanziamenti a copertura delle spese mediche sono in aumento: in questo caso ci troviamo di fronte a un incremento del +1,3% e di una percentuale del 5% sul totale delle richieste. Nella lista delle richieste più gettonate figurano poi i prestiti per l’auto (22%) e quelli per ristrutturazioni (21%).

Altri dati interessanti da sottolineare

Ad oggi la media per le richieste di prestiti personali si aggira intorno ai 10mila euro, con un aumento pari allo 0,8% rispetto al 2017. Inoltre, è stato riscontrato anche un aumento in termini di numero di rate, con la media che è passata da 60 a 62. Per quanto riguarda le fasce di età, la media del richiedente-tipo è di 42 anni, anche se la fascia più attiva in sede di richieste è quella degli under 35 (31,9%). A seguire si trova la fascia dai 35 ai 44 anni (31,5%) e quella dai 45 ai 54 anni (23%). La maggior parte dei richiedenti è di sesso maschile, mentre la rappresentanza femminile rimane ancora abbastanza bassa (solo il 28% del totale).

L. M.