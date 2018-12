Rapinò banca a Cusago, in manette 46enne di Buccinasco

(mi-Lorenteggio.com) Buccinasco, 20 dicembre 2018 – Stamane, militari dipendente Stazione Carabinieri di Trezzano sul Naviglio, dopo un’accurata indagine, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dall’ufficio gip del tribunale di Milano, nei confronti di un soggetto italiano residente a buccinasco cl. 1972, nullafacente, già censurato per reati predatori, responsabile del reato di rapina commesso in Cusago (MI) in data 12 ottobre 2018 presso la filiale della Banca popolare di Milano, circostanza in cui, lo stesso, armato di taglierino, aveva costretto, sotto la minaccia dell’arma, un dipendente dell’istituto di credito a consegnare la somma pari ad euro 60.

A tradire l’uomo sono state le immagini del sistema di videosorveglianza, l’analisi dei tabulati, che hanno permesso ai Carabinieri di arrestarlo e portarlo a San Vittore.

V. A.