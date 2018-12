Rho. Arrestato il pusher della bici

La Polizia Locale di Rho ferma anche 4 ragazzi in possesso di hashish

(mi-lorenteggio.com) Rho, 20 dicembre 2018 – Il pusher della bici, S.A. classe 1988, marocchino, senza fissa dimora, è stato arrestato nella serata di martedì 18 dicembre dagli Agenti della Polizia Locale di Rho, in servizio di pattuglia.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi reati di spaccio, è stato notato presso i giardinetti di via Donizetti a bordo di una moutain bike dagli Agenti che hanno deciso di procedere a un controllo della persona.

Con indifferenza il pusher ha affermato che stava solo facendo un giro nel parchetto, ma a una più accurata verifica si è accertato che all’interno del manubrio, del canotto del velocipede e del tubo regi sella erano nascoste numerose dosi di cocaina già confezionate in palline da ½ grammo cadauna.

Il magrebino è stato quindi protratto in arresto con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e associato alle camere di sicurezza della Questura di Milano per il successivo processo al Tribunale di Milano.

Sempre martedì 18 dicembre, altri 4 giovani erano stati fermati a bordo di un autoveicolo con revisione scaduta, nelle adiacenze di C.so Europa. In loro possesso è stata trovata una modica quantità di hashish. I ragazzi sono stati segnalati alla Prefettura di Milano per detenzione a fini di consumo personale e per loro scatteranno i previsti provvedimenti amministrativi legati al possesso dei documenti di guida.

Il sindaco di Rho Pietro Romano commenta:

“Ringrazio la nostra Polizia Locale per i controlli costanti sul territorio e le intense attività contro la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. La lotta contro le droghe rappresenta una delle nostre priorità”.

V. A.