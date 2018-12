Rogoredo, Il Municipio 4 passa la vigilia di Natale dentro al ‘boschetto’ della droga

Iniziativa resa possibile grazie a Gian Paolo Serino, Gabbiano Onlus e Fondazione Eris

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 20 dicembre 2018 – “Passeremo la vigilia di Natale fra i tossici. Non si tratta di una provocazione, ma di un gesto per ribadire l’impegno che stiamo mettendo a 360° su questo tema. Fin da inizio mandato abbiamo acceso i riflettori sul problema ‘boschetto’, siamo stati accanto ai cittadini e alle loro manifestazioni, abbiamo organizzato giornate di approfondimento e informazione oltre ad eventi aggregativi nel quartiere, abbiamo stimolato le istituzioni ‘maggiori’ e abbiamo portato la questione in Prefettura e Questura. Oggi il risultato di questo lavoro si inizia a vedere: abbiamo un presidio rinforzato da parte delle forze dell’ordine e un tavolo di lavoro con Comune, Regione, Ats, privato sociale per studiare la fattibilità di modello nuovo di ‘aggancio’ socio sanitario che possa rappresentare un’efficace opportunità di recupero per le vittime dello spaccio. Ma non basta, bisogna tenere accesi i riflettori e porre fine in maniera definitiva a questo dramma indegno di Milano”. Lo afferma il Presidente del Municipio 4 di Milano Paolo Guido Bassi insieme al suo assessore alle Politiche Sociali Marco Rondini, annunciando la replica dell’iniziativa ‘Parole di cuore’ che si svolgerà lunedì 24 dicembre, dalle 10 alle 14, nell’area di spaccio e consumo di stupefacenti (ingresso da via Sant’Arialdo). “Come fatto lo scorso 17 novembre – fanno sapere – ci troveremo ancora nella ‘zona rossa’ del ‘boschetto’ insieme a giornalisti, scrittori, musicisti per fare cultura e aggregazione. Una manifestazione – sottolinea Bassi – che porta un messaggio positivo nel centro del degrado, che riusciamo a sostenere grazie al lavoro di tanti amici, che ringrazio di cuore: il critico letterario Gian Paolo Serino, promotore dell’idea, la Fondazione Eris e l’Associazione Comunità Il Gabbiano Onlus, realtà impegnate da anni nel recupero dei tossicodipendenti. Sono persone – sottolinea Bassi – dalla grande sensibilità e dall’altrettanto grande intraprendenza e voglia di fare per il bene della comunità milanese”.

DISCARICA INVISIBILE – “Parole di cuore a Rogoredo vuole portare letture a cielo aperto per far comprendere che a dover essere vivacizzati con la lettura sono proprio i luoghi meno centrali e vuole accendere riflettori di inchiostro su una realtà come ‘il boschetto’ di Rogoredo che corre il rischio di essere dimenticata e rimossa dalla coscienza dei cittadini”, afferma Gian Paolo Serino, che sottolinea: “Questo parco rappresenta la discarica invisibile e invivibile delle nostre coscienze. Avvicinarsi ai ragazzi in difficoltà mettendosi sullo stesso piano, attraverso la lettura a voce alta di libri, li fa sentire meno soli. Vogliamo far loro capire che non hanno perso ancora l’umanità”.

APRIRE UNO SGUARDO – “Sulla situazione attuale occorre aprire uno sguardo ampio, in grado di comprendere e di tenere insieme la prevenzione, l’informazione, l’aiuto alla sopravvivenza, la terapia, il controllo. Questi interventi possono vedere in campo in una prospettiva comune le istituzioni e le realtà sociali”, fanno presente Fondazione Eris e Comunità il Gabbiano onlus, precisando che “la cultura non è un antidoto a luoghi e tempi dello spaccio e non può essere solo un buon viatico consolatorio, ma può diventare un supporto allo sguardo complessivo di contrasto al fenomeno e di inclusione delle sofferenze. Le nostre iniziative – affermano – vogliono dire con molta semplicità che il problema delle droghe non è solo una questione di tossicodipendenti, spacciatori e addetti ai lavori. Oggi è una grande questione sociale, che coinvolge tutti: le istituzioni, la famiglia, la scuola, il mondo del lavoro e del non lavoro, le comunità del territorio e le loro organizzazioni. E che dovrebbe suscitare anche un’attenzione meno distratta e monocorde della politica. Il parco di Rogoredo può e deve avere una vita diversa. Ma le sofferenze che oggi l’attraversano devono trovare accoglienza: altrimenti troveranno soltanto un altro luogo dove cercare un precario e illusorio rifugio”.

HANNO GIA’ ADERITO – Annarita Briganti, Claudio Trotta, Settimio Benedusi, Gianni Biondillo, Paolo Melissi, Edgardo Franzosini, Cecco Bellosi, Pietro Caliceti, Umberto Stradella, Gian Paolo Serino, Mario De Santis Paola Ceretta, Davide Pandini, Francesco Facchini, Luisa Finocchi, Eleonora Molisani, Alberto Ibba, Roberto Venturini, Silvia Meucci, Marco Musso, Alessandro Bodio, Carla Tolomeo Vigorelli, Carla De Bernardi, Pino Tripodi, Renzo Magosso… e altri in via di definizione. L’invito alla lettura è esteso a tutti i cittadini, lettori, librai, genitori.