SANITÀ. FONTANA: AL FATEBENEFRATELLI DI MILANO IL PRIMO LABORATORIO REGIONALE DI GENETICA FORENSE

GALLERA: SARA’ CENTRO DI RICERCA IN CAMPO BIOMEDICO E SANITARIO

RIZZI: STRUTTURA DI GRANDE IMPORTANZA, SARÀ PUNTO RIFERIMENTO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 20 dicembre 2018 – Un protocollo d’intesa per la

realizzazione di un laboratorio di Genetica forense della

polizia scientifica all’interno dell’ospedale Fatebenefratelli

di Milano. Lo hanno firmato il presidente della Regione

Lombardia, Attilio Fontana, il direttore generale

dell’Asst, Alessandro Visconti, e il capo della Polizia Franco

Gabrielli alla presenza del ministro dell’Interno, Matteo

Salvini, dell’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera e

del sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia,

Alan Rizzi.

QUESTO CENTRO SARÀ RIFERIMENTO A LIVELLO NAZIONALE – “Sono molto

orgoglioso della nascita di questa collaborazione – ha detto

Fontana – che consentirà alla Lombardia di dotarsi di un Centro

di eccellenza per la genetica forense, candidato a diventare un

polo di riferimento a livello regionale e nazionale, che oltre a

supportare le attività di investigazione, in collaborazione con

la Polizia di Stato, promuoverà la ricerca e l’innovazione in

campo biomedico, sanitario, e della formazione universitaria”.

PROMUOVERE PERCORSI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE – “Ho accolto

immediatamente la proposta per la realizzazione del laboratorio

– ha continuato – sia per coprire un vuoto, visto che il

Gabinetto regionale della Polizia per la Lombardia, che gestisce

le richieste di accertamenti di genetica forense per il

territorio della regione Lombardia e del Triveneto (secondo

bacino di utenza in Italia, dopo il Lazio) ne era sprovvisto,

sia perché all’interno del Centro vogliamo sostenere e

promuovere percorsi di alta specializzazione e di formazione

continua nel settore della ricerca applicata alle scienze

forensi”.

GALLERA “Abbiamo Creduto fin da subito in questo progetto – ha

detto l’assessore Gallera – lo abbiamo sostenuto e lo faremo

anche in futuro. E’ l’ennesima eccellenza sanitaria lombarda

che, oltretutto, darà anche un importante contributo alla

ricerca. Ancora una volta, la Regione si conferma

all’avanguardia in ogni sua scelta”.

SOTTOSEGRETARIO RIZZI: RINGRAZIO IL PRESIDENTE CHE HA FATTO DI

TUTTO PER QUESTO PROGETTO – Soddisfazione per la sottoscrizione

del Protocollo è stata espressa anche dal sottosegretario Alan

Rizzi che ha voluto ringraziare il presidente Fontana “per aver

compreso da subito l’importanza di sposare un tale progetto e

per aver messo a disposizione tutto quanto necessario ad

arrivare alla stipula”.

GLI ONERI FINANZIARI – Regione Lombardia ha stanziato – con DGR

del 12 novembre 2018 – 752.000 euro per la ristrutturazione di

un’area dell’ASST Fatebenefratelli da destinare a laboratorio di

biologia forense dalla Polizia di Stato (escluse le attrezzature

scientifiche).

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza metterà a disposizione

473.000 euro per l’acquisizione di attrezzature, apparati e

materiali speciali a servizio della Polizia Scientifica

(Gabinetto Regionale per la Lombardia di Milano);

OBIETTIVI – Il Protocollo, di durata quadriennale, ha i seguenti

obiettivi:

– Promuovere attività interdisciplinari per appresentare un

centro di eccellenza per la genetica forense ed un polo di

riferimento a livello regionale e nazionale;

– Migliorare il livello di qualificazione e specializzazione

degli operatori grazie allo sviluppo di metodologie sempre più

avanzate nei settori delle scienze forensi;

– Sostenere e promuovere percorsi di alta specializzazione e di

formazione continua nel settore della ricerca applicata alle

scienze forensi;

– Studiare gli effetti degli agenti contaminanti, al fine di

migliorare le tecniche di primo soccorso, con lo studio delle

dinamiche di diffusione e dispersione dei predetti agenti

contaminanti.

