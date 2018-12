Trezzano. Grazie ad un mutuo a tasso zero, nuova vita per le palestre Di Vittorio e Turati

(mi-Lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 20 dicembre 2018 – Un prezioso regalo sotto l’albero di tutti i trezzanesi. Nel 2019 saranno riqualificate le palestre Di Vittorio e Turati di via Sant’Angelo, utilizzate da scuole e associazioni sportive, grazie a un finanziamento di 585 mila euro ottenuto dall’Amministrazione comunale.

Il Comune infatti ha partecipato al bando 2018 “Sport Missione Comune”, con cui l’Istituto del Credito Sportivo, grazie a un protocollo d’intesa sottoscritto con ANCI, ha messo a disposizione degli Enti locali 100 milioni di euro di mutui a tasso zero per la riqualificazione di impianti sportivi.

“È un’ottima notizia per la nostra città e il bilancio comunale – spiega Domenico Spendio, assessore ai Lavori pubblici e al Bilancio – perché avremo la possibilità di stipulare entro la fine dell’anno un mutuo senza interessi per una sistemazione complessiva dei due impianti sportivi che vedranno interventi importanti da eseguire non appena espletate le gare per l’affidamento dei lavori, utilizzando almeno per gli interventi all’interno delle strutture il periodo di chiusura delle scuole e delle attività sportive”.

I progetti di riqualificazione hanno già ottenuto anche il parere favorevole del CONI, requisito fondamentale per l’ammissione al Bando: “Ringrazio gli uffici per l’ottimo lavoro di progettazione – aggiunge il sindaco Fabio Bottero – che ci permetterà di restituire alla nostra comunità impianti moderni e anche efficienti dal punto di vista energetico. Per Di Vittorio andiamo a completare la riqualificazione dell’area sportiva che comprende anche la piscina, già sistemata negli anni scorsi”.

Nel dettagli, per la palestra Di Vittorio il progetto comprende la realizzazione di un nuovo campo da basket, nuovi infissi e nuovi servizi igienici, il risanamento del cemento armato della facciata, il cappotto esterno e il rifacimento della copertura. Per la palestra Turati, un nuovo campo polifunzionale, docce e servizi igienici e il rifacimento della copertura.

Redazione