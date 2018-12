Borse di studio per 56 studenti di Rho

Il sindaco Pietro Romano e l’assessora alla Scuola Valentina Giro hanno consegnato gli assegni ai ragazzi di scuole secondario di primo e secondo grado

(mi-lorenteggio.com) Rho, 21 dicembre 2018 – Giovedì 20 dicembre si è svolta la cerimonia di consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli nella Sala convegni del CentRho in piazza San Vittore. Il Sindaco, Pietro Romano, e l’Assessora alla Scuola e Istruzione, Valentina Giro, hanno consegnato le borse di studio a 56 studenti meritevoli e residenti a Rho per l’anno scolastico 2016/17. Gli studenti hanno ricevuto direttamente dal Sindaco l’assegno e un attestato a ricordo del loro impegno scolastico.L’assegnazione delle borse di studio rientra nel Piano per il Diritto allo Studio, che ha messo a disposizione di studenti residenti a Rho assegni di 250 euro per i ragazzi frequentanti le classi terze della scuola secondaria di 1° grado e assegni di 400 euro per gli studenti della scuola secondaria di 2° grado.

Le condizioni per accedere alle borse di studio sono il merito scolastico, la situazione economica della famiglia di appartenenza (valutata in base al reddito ISEE – Indicatore Situazione Economica Equivalente) e la residenza a Rho.

“Consegnare le borse di studio a questi ragazzi è sempre un’esperienza piacevole e fonte di soddisfazione – dice il Sindaco di Rho, Pietro Romano -. La nostra amministrazione dà importanza a riconoscere il giusto merito a chi si è impegnato a scuola, raggiungendo ottimi risultati. Questa borsa di studio vuole essere un incentivo per continuare sulla stessa strada, ma è anche un modo per incoraggiare valori come impegno, serietà e responsabilità. Voglio complimentarmi con tutti gli studenti, con le loro famiglie e le scuole, che li supportano in questo percorso.”

L’Assessora a Scuola e Istruzione, Valentina Giro, aggiunge: “Quest’anno siamo riusciti a premiare ben 56 studenti, un numero in aumento rispetto allo scorso anno. L’assegnazione delle borse di studio rientra nel Piano di Diritto allo Studio, che è uno strumento importante di investimento sul futuro della città. Il contributo economico che l’Amministrazione riconosce ai giovani cittadini vuole essere un sostegno e uno stimolo per il futuro”.

Hanno ricevuto le borse di studio 18 ragazzi della scuola secondaria di 1° grado, 31 ragazzi della scuola secondaria di 2° grado e 7 alunni meritevoli, che hanno fatto registrare significativi miglioramenti nel corso degli studi.

Ecco l’elenco degli studenti premiati:

Scuola secondaria di 1° grado

SALEMI ALESSANDRO

BALABAN ROXANA FLORENTINA

NARDINO DEBORAH

ROSA ARIANNA

PELLEGRINI PIETRO G

CIPRANDI ALESSIA

MONTICELLI ELISA

PIANO MATILDE

SORECA MASSIMO

BALDOCEDA BENDEZU BRISSA DRACELHY

FANTONI SARA

POZZI EDOARDO

ANANCA ZAVALA SAYRI GIULIA

CATTANEO ANDREA FRANCESCO

GREGORI SAMUELE

SALAMINA GRETA

MORANDO FRANCESCA

ROVELLI FILIPPO

Scuola secondaria di 2° grado

QUOLIBETTI CHIARA

GUARNACCIA LORENZO

OLIVA GIADA

SEGALLA VALENTINA

ARCURI LUCILLA

PINI MATILDE

NEBULONI ANNA

STRADA GAIA

RENDA ALESSANDRO

LOMBARDO FEDERICA

PIROTTA PENELOPE

FAZZARI GABRIEL

RANIERI DOMENICO

BREFARO SARA

NEBULONI PAOLA

CAIAZZO IRENE

CARUCCI RICCARDO

MORONI GIORGIA

RANIERI GABRIELE

MARTIN’S ANGE NKONKO KIBELO

SFERRAZZO ALESSIA

SANTAMARIA KEZIAH

ABBRUZZINO GIADA

PELLEGRINO CELESTE

CRIPPA TOMMASO

LOSHA FRANSI

BARZON LORENZO

CUBRANICH FABIO

CAPPELLI MICHAEL

SCIAMANNA ALICE ANITA

DI CANITO RICCARDO

Alunni meritevoli:

ADEBOLA FRANSIS ABIBI

PALMA FABBRI ROSANGELA

DEVI ATTI

NECULA VALENTINA

COSTA DOMINGOS WALDIR

RUBINO JENNIFER

SPAGNUOLO ANNA MARIA

Redazione