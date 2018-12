Cesano. Un piano per gli alberi cesanesi

Cesano Boscone (21 dicembre 2018) – È stato completato il posizionamento delle nuove alberature previste lungo via Verdi. Qui è stata eseguita una riqualificazione, mettendo a dimora 23 nuovi alberi di pero da fiore (Pyrus calleryana). L’intervento è inserito in un piano complessivo di controllo di tutti gli alberi del territorio e di sostituzioni programmate sulla base di specifiche indicazioni dell’agronomo incaricato dal Comune.

Infatti, le piante pericolose per la viabilità e per i pedoni devono necessariamente essere abbattute. D’altra parte, anche i recenti episodi avvenuti in diverse parti d’Italia dimostrano che solo attraverso una costante e accurata manutenzione del patrimonio verde si evitano disastri ambientali e addirittura morti.

In particolare, nel piano messo a punto dall’assessorato all’ambiente cesanese sono stati individuati abbattimenti nelle vie Pasubio (1), Rimembranze (4), Gramsci (1) e Verdi (14). Previsti anche nei parcheggi di via Vittorio veneto (2), Leonardo da Vinci (4 e Milano/Buonarroti (1). Ma anche al parco Pertini (9), nell’area verde del fontanile Orenella (6), al parco Tessera (1), all’interno del giardino delle scuole Alighieri (1), Matteotti (2) ed ex Enaip (1).

Due piante sono state invece tagliate rispettivamente alla fermata ferroviaria di via de Nicola e al Centro sportivo Cereda.

Il piano prevede centinaia di potature in parchi e strade pubbliche previste in questa stagione invernale, oltre alla potatura di dieci alberi situati vicino alla sede comunale di via Vespucci, già eseguita in questo mese.

