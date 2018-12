Cesto vegano: come preparare e come spedire un regalo a un amico speciale

Milano, 21 dicembre 2018 – Lo stile di vita vegano è oggi sempre più diffuso e per questo tutti, anche se non seguiamo questo tipo di alimentazione, abbiamo sicuramente un amico che è vegano. Se questa persona abita lontana per Natale o per il suo compleanno sarebbe una splendida idea inviare lui un bel cesto gastronomico ovviamente vegano, per fargli capire che lo si rispetta e lo si vuole davvero far felice. Di prodotti che non utilizzano elementi di origine naturale oggi ce ne sono diversi nelle botteghe e nei supermercati, quindi non dovete preoccuparvi troppo: è un regalo semplice da fare.

A volte bisogna solo considerare che magari tali articoli possono costare un po’ di più e che di conseguenza potrebbe essere necessario mettere qualcosa meno. L’unica cosa che non cambia da qualunque altro prodotto da spedire lontano è il costo della spedizione, che non fa discriminazione. Per risparmiare nello spedire il proprio cesto gastronomico è tuttavia sufficiente scegliere un servizio di spedizioni affidabile ma conveniente. Come? Nella maggior parte dei casi scegliendo di spedire pacco online. I costi sono proporzionati a peso, dimensione e rapidità di viaggio, ma in tutti i casi conviene di più rispetto a qualunque altra forma tradizionale di spedizione.

Cesto gastronomico vegano: le regole

Quando si prepara un cesto di questo tipo è importante sapere un po’ che cosa significa alimentazione vegana, per evitare di fare brutte figure inserendo prodotti inadeguati. L’aderire a questo tipo di regime alimentare, infatti, comporta l’evitare determinati cibi e ingredienti. Ogni articolo, quindi, va scelto con molta attenzione.

Questo vale soprattutto se si decide di non comprare tutti prodotti marcatamente specifici per vegani, ma si sceglie di aggiungere dei tocchi personali o prodotti fatti in casa. In quest’ultimo caso, per rassicurare il proprio amico, è consigliato mettere un’indicazione in cui si dice che non si sono usati ingredienti “proibiti”.

Chi apprezza i prodotti vegani normalmente ama anche tutti quei cibi che sono certificati come biologici, perché garantiscono inoltre il rispetto degli animali e l’inutilizzo di pesticidi, concimi e altre pratiche che danneggiano la natura. Fortunatamente i packaging degli articoli veg sono sempre molto carini e curati, anche per giustificare forse i prezzi un pizzico superiori rispetto alla media. Utilizzare per il cesto prodotti riciclabili sarà ulteriormente apprezzato.

Cosa mettere nel cesto-veg

Anche se gli alimenti da mettere nel cesto devono essere comprati con maggiore attenzione, questo non significa che non ci sia varietà. Anzi, proprio perché, come detto, la cultura vegana è ormai molto diffusa in commercio si trovano veramente molti prodotti. Qualche esempio? I vegani adorano, di solito, i cereali: sia i classici riso e pasta di grano, sia quelli più particolari come bulgur, quinoa, cous cous, riso nero o rosso.

Fonte di proteine importante per chi segue un’alimentazione vegana sono in legumi e per questo ne consumano sempre tanti, anche di tipologie particolari e poco diffuse: ceci, fagioli di ogni genere, piselli, lenticchie (perfette anche in vista del Capodanno), e chi più ne ha, più ne metta, ma sempre certificati biologici. Altrettanto apprezzati sono i vini e gli spumanti IGT e IGP, anche se bisogna fare attenzione a impacchettarli bene.

Per un tocco dolce, che in un cesto non deve mai mancare, ci sono le creme spalmabili biologiche non contenenti elementi animali. Preferibilmente visto che i vegani sono molto attenti agli ingredienti di preparazione, si consiglia di scegliere creme senza elementi discutibili come olio di palma, zucchero raffinato. Ottimi in aggiunta: datteri, confetture, cioccolato, sempre di origine controllata.

L. M.