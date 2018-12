CORSICO. VANDALI DI NUOVO IN AZIONE: BRUCIATI CASSONETTI SCUOLA COPERNICO

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 21 dicembre 2018 – Questa sera hanno incendiato dei cassonetti nella scuola Copernico.

Scrive il sindaco:

Un’azione che danneggia la nostra città

Il fuoco appiccato ai cassonetti dei rifiuti nella scuola don Tornaghi è solo l’ultimo di una serie di atti vandalici che sta danneggiando la nostra città. Nonostante i nostri continui sforzi per migliorare i servizi e rendere Corsico più pulita e accogliente, si ripetono gesti da condannare con fermezza. A chi giova creare queste condizioni? Non ci fermeranno!

Prima la colla nelle serrature dei cancelli del parco Resistenza, luogo di spaccio anche notturno indicato in una recente indagine dei carabinieri contro la ‘ndrangheta. E ora l’incendio dei cassonetti in via don Tornaghi, nei pressi della scuola Copernico.

“È solo l’ultimo di una serie di atti vandalici – sottolinea il sindaco Filippo Errante – che sta danneggiando la nostra città. Nonostante i nostri continui sforzi per migliorare i servizi e rendere Corsico più pulita e accogliente, si ripetono gesti da condannare con fermezza. A chi giova creare queste condizioni? Non ci fermeranno!”.

V. A.