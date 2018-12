Don Colmegna: il Natale alla Casa della carità è un momento intenso di gioia e condivisione

Il calendario degli appuntamenti aperti alla cittadinanza,da Natale all’Epifania

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 21 dicembre 2018 – “Il Natale – con il suo Presepio – fa a noi e a tutta l’umanità un regalo immenso: esso mette in circuito la gioia, quella vera, che sta anche di fronte al dolore e che nasce quando c’è una sorgente di speranza, che sa attraversare i tanti deserti e le paure che ci sono. Per questo in Casa della carità vorremmo vivere il Natale proprio come momento molto intenso di gioia e di condivisione”.

“Tutto questo è un bimbo che nasce. «Per loro non c’era posto» si è detto, però quel bimbo ha trovato un luogo dove essere ospitato: una mangiatoia, dove ritrovare la cura e la gioia della nascita. E noi da lì dovremmo cogliere questo Natale, aperto a tutti, come profondo sentimento di pace, in cui riscoprire anche il senso più profondo del nostro operare e del nostro condividere”.

Con questo messaggio del suo presidente don Virginio Colmegna, la Casa della carità si appresta a vivere il Natale, con una serie di iniziative aperte alla cittadinanza. Si comincia lunedì 24 dicembre a mezzanotte, con la Santa Messa e si prosegue fino al 6 gennaio. Martedì 25 dicembre, dopo la Messa di Natale, si svolgerà il tradizionale grande pranzo dedicato a ospiti, operatori e volontari.

Ecco il calendario delle iniziative

Lunedì 24 dicembre 2018

ore 24:00 – Messa di mezzanotte

Martedì 25 dicembre 2018

ore 12:00 – Santa Messa di Natale

ore 13:00 – pranzo di Natale

ore 14:30 – pomeriggio in compagnia, con giochi e musica

Mercoledì 26 dicembre 2018

ore 12:00 – Santa Messa di Santo Stefano

Lunedì 31 dicembre 2018

ore 18:00 – Te Deum

ore 20:00 – cena di San Silvestro

ore 21:30 – veglia di capodanno con gruppi di animazione giovanile

martedì 1 gennaio 2019

ore 12:00 – Messa della Solennità di Maria Santissima Madre di Dio

ore 13:00 – pranzo di Capodanno

domenica 6 gennaio 2018

ore 12:00 – Messa nella Solennità dell’Epifania del Signore

ore 13:00 – pranzo dell’Epifania