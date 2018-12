GALLARATE, DE CORATO: SOLIDARIETA’ AL SINDACO CASSANI PER MINACCE RICEVUTE DA ESPONENTI CENTRI SOCIALI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 dicembre 2018 – “Esprimo la mia solidarietà al sindaco

di Gallarate, Andrea Cassani, per le minacce ricevute ieri sera

durante la seduta del Consiglio comunale da parte di alcuni

esponenti dei centri sociali”. È quanto ha dichiarato

l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia

Locale Riccardo De Corato.

“Proprio a fine novembre mi sono recato nel comune da lui

guidato – ha aggiunto – e ho colto l’occasione per

complimentarmi per aver ripristinato la legalità con lo sgombero

del campo nomadi, ormai prevalentemente abusivo, avvenuto

qualche giorno prima. Ancora una volta gli esponenti dei centri

sociali non hanno perso l’occasione per dimostrare tutta la loro

tipica arroganza. Ribadisco dunque la mia vicinanza al primo

cittadino gallaratese – ha concluso De Corato – convinto che

continuerà a fare del suo meglio per il bene della

cittadinanza”.

