Gli Italiani e la filosofia del risparmio: come risparmiare nella vita e perché

Milano, 21 dicembre 2018 – Il risparmio di denaro è ovviamente una buona cosa, ma non tutti ci comportiamo sempre da veri risparmiatori. È per questo che sarebbe sempre tener presente quali sono le regole della formica (che si contrappone alla cicala) e tutti i vantaggi che ci sono nell’ingrassare il salvadanaio.

Il concetto alla base non è il quanto si risparmi, perché anche un euro al giorno a fine anno può fare la differenza. Questo ovviamente non significa privarsi di tutto facendo una vita costantemente con la cinghia tirata, ma avere consapevolezza di quello che si fa e di come si investono i propri soldi.

Come si risparmia nella vita

Per risparmiare denaro le strategie sono innumerevoli e non c’è una regola sola che valga per tutti, ma dipende caso per caso. Quello che non cambia alla base sono i motivi validi per fare una vita un po’ da formica risparmiatrice. Innanzitutto è importante sapere bene dove si investe e valutare per quei beni che si comprano abitualmente o per le grandi spese, rivenditori alternativi che possano consentire di spendere meno.

Un esempio: se si compra sempre il caffè di un certo tipo, magari si potrebbe scoprire che in un supermercato vicino viene venduto a minor prezzo. Allora vale la pena acquistarlo lì. Questo non vuol dire comprare un prodotto in ogni negozio diverso, ovviamente, ma per quei prodotti un po’ più costosi a fine anno si può sentire la differenza. Così si possono tenere sott’occhio i volantini delle offerte speciali, per approffittarne.

Giocare d’anticipo è sempre una grande strategia: se si ha più tempo per comprare qualcosa si ha tranquillamente il tempo di trovare l’offerta migliore. Molti a questo proposito, per esempio, quando hanno bisogno di un prodotto tech per sé o devono fare un regalo tengono d’occhio le aste online. Le aste on line divertenti e strategiche sono eccellenti modi per comprare cose alla metà del prezzo, risparmiando.

Perché fare la vita da formica

Risparmiare fa sentire bene emotivamente: spendere piace a breve durata, ma poi pesa sull’animo e quindi crea stress. Il primo motivo del risparmio è quindi l’umore. Sapere di aver speso tanto può davvero a volte tenere svegli la notte e lo stress è tale da incidere anche su molti aspetti della propria vita.

Il risparmio consente di sentirsi più indipendenti: avere un bel gruzzolo consente di avere opportunità: di comprarsi qualcosa di speciale, di fare investimenti. Se si ha qualcosa da parte si possono fare cose accettare inviti, quando necessario, senza dover per forza rinunciare perché non si hanno abbastanza soldi. La formica che intendiamo noi, infatti, non si flagella tirando la cinghia sempre, ma lo fa fino a quando non desidera fortemente qualcosa. A quel punto si farà un regalo e la soddisfazione sarà immensa. A volte si spende in cose che alla fine sono veramente superflue, solo che ci si rende conto di ciò troppo tardi quando i soldi sono già evaporati.

Il risparmio consente di poter affrontare a testa alta e senza troppa paura anche eventuali imprevisti. Quando meno ci si aspetta, infatti, è possibile che questi arrivino come un temporale.

