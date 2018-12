IL GENERALE B. MICHELE CITTADELLA, COMANDANTE MILITARE ESERCITO LOMBARDIA, HA PRESENTATO IL CALENDESERCITO2019

Nel Calendario si evidenzia la sinergia tra Esercito e Industria nazionale, in simbiosi tra l’Uomo e la Tecnologia

di Principia Bruna Rosco

L’11 dicembre 2018, nell’importate Palazzo Cusani di Milano, Sede del Comando Militare Esercito Lombardia, il Generale di Brigata Michele Cittadella, Comandante Militare Esercito Lombardia, ha presentato il CalendEsercito2019. Il tema trattato quest’anno è “L’Uomo e la Tecnologia” e vuol essere un omaggio al Genio Universale Leonardo Da Vinci, in occasione dei 500 anni dalla sua morte, che ricorreranno il 2 maggio 2019.

L’edizione del CalenEsercito2019, dal tema “L’Uomo e la Tecnologia”, è stata realizzata grazie alla collaborazione con la Società Leonardo-Finmeccanica. Questa azienda italiana è attiva nei settori della difesa, dell’aerospazio e della sicurezza e il cui maggiore azionista è il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Oggi, il rapporto tra “Esercito e Tecnologia”, è fondamentale per riuscire ad operare sul territorio nazionale dove le Forze Armate operano nelle zone locali colpite da eventi calamitosi e nei teatri internazionali con funzioni di supporto alle Forze di Polizia e al controllo del territorio.

Nel Calendario 2019 si evidenzia la sinergia tra l’Uomo e la Tecnologia, tra Esercito e Industria nazionale, complementari e inscindibili. Nello stesso si inquadrano le innovazioni tecnologiche sulla base degli approfondimenti dei temi trattati dal Genio Universale Leonardo da Vinci, uomo dai sovraumani doni che facevano di lui il Pittore, lo Scultore, l’Inventore, l’Ingegnere Militare, lo Scenografo, l’Anatomista, il Pensatore, l’Uomo di Scienza, propulsore di scoperte e creazioni che hanno trovato concreta applicazione negli equipaggiamenti della Forza Armata.

“Il sistema soldato – afferma il Generale Cittadella – è un connubio inscindibile tra l’Uomo e la Tecnologia e fa parte del più ampio e complesso progetto “Soldato Digitale”, volto ad acquisire un equipaggiamento modulare tecnologicamente avanzato per accrescere le capacità del Soldato nell’impiego tattico dei Reparti in ambienti operativi internazionali. Si potrebbe dire che gli studi di anatomia e di meccanica applicata di Leonardo Da Vinci volgono lo sguardo ad un “Soldato Robot”, ma i progetti del Grande Genio sono molteplici, come le moderne mitragliatrici, carri armati, elicotteri, e altri mezzi meccanici rappresentati nel Calendario2019. Il grande genio Leonardo Da Vinci – continua il Generale – amava anche l’Arte e la Cultura, ma lamentava la sua non conoscenza del latino, pertanto, si definiva “omo senza lettere”, mancanza ampiamente colmata dal disegno, che lui utilizzava efficacemente in ogni sua rappresentazione”.

Dopo la presentazione dell’interessante e bellissimo CalendEsercito2019, il Generale B. Michele Cittadella ha dato inizio al primo meeting sul tema “la forza del linguaggio relazionale – Esercito e Società nel mondo della comunicazione” tenuto in tre giorni con una serie di conferenze su varie tematiche, in tavole rotonde, workshop, dibattiti tra militari e civili per uno scambio di esperienze, progetti comuni e collaborazioni.

Il meeting, si è concluso il 13 dicembre 2018 ed è stata la prima occasione di confronto per far emergere capacità e potenzialità tra Esercito e giornalisti.

