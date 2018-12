Il MDP Rozzano esce dalla Maggioranza

(mi-Lorenteggio.com) Rozzano, 21 dicembre 2018 – Riceviamo e pubblichiamo:

Con un intervento all’apertura del Consiglio comunale del 20/12/2018 da parte del capogruppo, Marco Valenti, il movimento Articolo 1-MDP ha formalizzato la decisione di uscire dalla maggioranza e di votare da ora in avanti i singoli provvedimenti in base al loro contenuto.

“Dal momento in cui è stato creato il gruppo consiliare Articolo 1-MDP, abbiamo sempre sostenuto l’attuale maggioranza in maniera costruttiva e propositiva”, ha detto il capogruppo Valenti; “La nostra volontà sarebbe stata quella di contribuire attivamente alla formulazione delle decisioni, con le nostre idee e le nostre esperienze, cosa che è ben diversa da quella di partecipare semplicemente alle Commissioni, nelle quali tali decisioni vengono soltanto annunciate e spiegate”.

Poiché, a differenza di altre forze che sostengono la maggioranza (in alcuni casi, prive di rappresentanza consiliare), Articolo 1-MDP non ha rappresentanti in Giunta (non soltanto per la loro volontà), l’unico modo per partecipare fattivamente a questa “elaborazione delle decisioni” sarebbe stato il diretto coinvolgimento del gruppo durante le varie discussioni della Giunta.

“Il nostro gruppo, purtroppo, non è mai stato coinvolto, se non sporadicamente e “a posteriori”, per cui ci siamo sempre visti esclusi dalla stesura ed esecuzione del programma di governo, ritrovandoci tra le mani le decisioni già prese da altri, con la richiesta, un po’ pretestuosa a questo punto, di votare a favore di ciò che altri hanno deciso senza consultarci o per lo meno sentirci preventivamente per un parere”, ha aggiunto il referente del movimento Salvatore Rizza.

Già durante l’approvazione dell’attuale bilancio di previsione, Articolo 1-MDP aveva votato contro alcune decisioni che non condivideva e si aspettava, come ovvia conseguenza, di essere convocato dal Sindaco e dalla Giunta per chiarire le motivazioni e programmare insieme i passi successivi, ma così non è stato.

“Per questo motivo, abbiamo deciso di uscire formalmente dalla maggioranza: d’ora in avanti, voteremo i singoli provvedimenti in base al loro contenuto ed alla nostra valutazione”, ha concluso Rizza.

Redazione