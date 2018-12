PARCO MONZA. REGIONE DIVENTA COMPROPIETARIA GRAZIE A QUOTE CEDUTE DA COMUNI MILANO E MONZA

Milano, 20 dicembre 2018 – Regione Lombardia, già comproprietaria

della Villa Reale, grazie alla cessione gratuita di quote

indivisibili dei Comuni di Milano e Monza, diventa proprietaria

anche di 1/3 del Parco di Monza. Lo prevede l’atto notarile

sottoscritto nella serata di ieri in attuazione degli impegni

previsti dall’Accordo di Programma per la valorizzazione del

complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza, firmato il

15 dicembre 2017, dalla Regione con i Comuni di Milano e Monza e

con l’adesione del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e del

Parco della Valle del Lambro.

COMPLETATO IL RIORDINO DEGLI ASSETTI PROPRIETARI – Con questo

atto si completa il riordino degli assetti proprietari così da

arrivare alla costituzione di una proprietà unica indivisa della

porzione di Parco di oltre 7 milioni di mq, compresa tra Viale

Cavriga e il muro di cinta nord, che include anche l’Autodromo.

Questo passaggio, inoltre, è funzionale alla valorizzazione

dell’intero complesso monumentale previsto dall’ADP con il

finanziamento regionale di 55 milioni di euro, di cui circa 23

già destinati alla realizzazione degli interventi per migliorare

la fruibilità del complesso, garantirne la sicurezza e la tutela

dei beni ed assicurare l’avvio dei progetti di recupero e

valorizzazione del Parco che saranno definiti dal Masterplan.

VICE PRESIDENTE SALA: ALTRO PASSO PER VALORIZZAZIONE AREA –

“Siamo molto soddisfatti di questo atto – ha detto il vice

presidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala per il quale

ringrazio il presidente Attilio Fontana – perchè è un altro

passo per la valorizzazione di un’intera area che comprende la

Villa Reale e il Parco di Monza con interventi mirati a

migliorare la fruizione del pubblico. Il finanziamento di 55

milioni di euro da parte di Regione Lombardia è il chiaro

esempio di come intendiamo puntare su un’area attrattiva che

comprende anche il prestigioso Autodromo”

ALLEVI: MONZA PUÒ PUNTARE ANCORA PIÙ IN ALTO: “Con queste

risorse a disposizione – ha aggiunto il sindaco di Monza e

presidente del Consorzio Villa Reale, Dario Allevi – Monza può

finalmente puntare ancora più in alto. Il masterplan a cui

stiamo lavorando è un vero e proprio piano strategico per

valorizzare il Parco, l’Autodromo e la Villa nelle loro

peculiarità storiche, artistiche e naturalistiche. Puntiamo

molto sulla qualità progettuale e sulla capacità di fare di

questo luogo già magico un attrattore di bellezza universale,

anche considerando che il prolungamento di M5 prevede una

fermata proprio in prossimità della Reggia”.

ASSESSORE TASCA: OPERAZIONE VIRTUOSA PER RIQUALIFICAZIONE LUOGO

DI IMPORTANZA STORICA – “Un’operazione virtuosa – ha concluso

l’assessore al Bilancio e Demanio del Comune di Milano, Roberto

Tasca – condotta tra Comuni e Regione Lombardia che consente la

riqualificazione di un luogo di importanza storica e testimonia

che quando esiste la volontà di collaborazione tra le

istituzioni si possono conseguire risultati di successo per

tutti. Speriamo che lo stesso tipo di collaborazione possa

essere replicata in altri ambiti”.

