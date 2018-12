PINKETTS. GALLI: LA REGIONE LOMBARDIA LO RICORDERÀ VALORIZZANDO IL GENERE NOIR

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 dicembre 2018 – “Domani Milano saluterà Andrea

Pinketts, un intellettuale ed un artista, un giornalista e uno

scrittore, che nei suoi noir ha raccontato Milano e i suoi

angoli oscuri come nessuno prima di lui, gettando sul nostro

capoluogo una luce nuova, crudele e dissacrante, realista e

appassionata. Pinketts ha aperto così la strada a una successiva

generazione di grandi giallisti milanesi e lombardi.

Lo ha detto l’assessore all’Autonomia e alla Cultura della

Regione Lombardia, Stefano Bruno Galli.

“Sono sicuro che Regione Lombardia – ha concluso – troverà il

modo migliore per ricordare la sua opera e valorizzare il genere

noir, che rappresenta un potente veicolo per viaggiare

attraverso le nostre città e i segreti che celano, come ha

saputo fare magistralmente Pinketts”.

Redazione