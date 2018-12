PROLUNGAMENTO M4 A CORSICO, TREZZANO E BUCCINASCO: ENTRO FEBBRAIO 2019 LA CONCLUSIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 21 dicembre 2018 – Riceviamo e pubblichiamo:

Accogliamo con soddisfazione i risultati emersi dall’incontro dello scorso 4 dicembre 2018 tra l’Assessore Marco Granelli, i rappresentanti di MM ed i Sindaci di Buccinasco, Corsico e Trezzano sul Naviglio in quanto riteniamo che si stia completando, passo dopo passo, lo scenario propedeutico alla progettazione del prolungamento della linea M4 verso il Sud Ovest Milano. Andiamo con ordine.

In primo luogo è stata finalmente ufficializzata la data di conclusione della prima fase dello studio di fattibilità che, stando alle dichiarazioni fornite da MM e Comune di Milano, vedrà il suo completamento entro febbraio 2019.

In secondo luogo riteniamo utile evidenziare che, dalle prime anticipazioni relative all’analisi trasportistica del territorio, è emerso uno scarso utilizzo dei mezzi pubblici a favore di quelli privati soprattutto nella fascia costituita dai lavoratori che quotidianamente si spostano verso il capoluogo lombardo. Il Comitato Civico M4 sostiene da tempo che l’attuale offerta di trasporto pubblico sia insufficiente in termini di numerosità di corse e di copertura dei percorsi sottolineando che il prolungamento della linea M4 garantirà un’inevitabile e significativo incremento nell’utilizzo dello stesso e più in generale un mutamento nelle scelte di mobilità dei cittadini del territorio. Stiamo parlando di un bacino di utenza costituito oltre che dalle tre Amministrazioni Comunali convocate nell’incontro dello scorso 4 dicembre, che complessivamente contano circa 83.000 residenti, anche dai comuni limitrofi dell’Abbiatense che vedrebbero avvicinare significativamente la metropolitana ai loro territori. Siamo pertanto fiduciosi che il parametro della “domanda di trasporto pubblico”, in aggiunta a quello del “rapporto benefici-costi”, possa influenzare positivamente i risultati dello studio di fattibilità in corso e conseguentemente le future scelte di prolungamento.

Infine consideriamo estremamente positive le dichiarazioni ufficiali rilasciate, a seguito dell’incontro, dai tre primi cittadini di Buccinasco, Corsico e Trezzano sul Naviglio che sottolineando l’importanza di tale infrastruttura hanno manifestato una comunanza di intenti nel voler perseguire tale progetto. Siamo da sempre convinti che sia necessario un gioco di squadra in modo da poter costituire una massa critica che rappresenti la domanda complessiva di mobilità dell’area vasta territoriale.

Il Direttivo del Comitato Civico M4.