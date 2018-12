SOSTA MILANO: SI PAGA ANCHE CON SMS, ADDIO GRATTA E SOSTA E BIGLIETTO SUL CRUSCOTTO PER CHI PAGA CON I PARCOMETRI

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 21 dicembre 2018 – Da ieri ci sono importanti novità per le modalità di pagamento della sosta sulle strisce blu, sempre più in un’ottica di smaterializzazione dei titoli di viaggio e di semplificazione della vita dei cittadini. E’ pagare la sosta con un semplice SMS e dal 15 gennaio le tessere cartacee Grattae Sosta non saranno più in vendita e quelle acquistate in precedenza potranno essere utilizzate fino al 31 marzo 2019.

LA SOSTA SI PAGA CON UN SMS – La novità principale riguarda l’introduzione del pagamento del parcheggio sulle strisce blu con un semplice SMS al numero 48444, indicando il codice dell’area di sosta (visualizzabile sul cartello stradale) e la targa del veicolo separati da un punto. Se ad esempio l’area di sosta è 1234 e la targa del veicolo AB518FD, l’utente dovrà scrivere un sms con il testo 1234.AB518FD. Dopo pochi secondi l’utente riceverà un SMS a conferma dell’acquisto e la sosta avrà una durata standard di un’ora ma potrà essere rinnovata inviando un nuovo messaggio. Pochi minuti prima della scadenza si riceverà un SMS gratuito di preavviso. Il servizio è disponibile per i clienti di Tim, Wind, 3 e Vodafone e l’importo sarà scalato direttamente dal conto o credito telefonico. Al costo della tariffa oraria si aggiungerà il costo dell’SMS che varia a seconda del proprio operatore telefonico. Le info su disponibilità, costi, termini condizioni del servizio e sulla privacy sono consultabili sul sito www.digitalticketing.it

NON SI DOVRA’ PIU’ ESPORRE IL TICKET DEL PARCOMETRO – Novità importanti anche per i pagamenti della sosta attraverso la rete capillare dei quasi 1700 parcometri dislocati in città: a partire da maggio 2018 è stata progressivamente introdotta l’obbligatorietà dell’inserimento della targa del veicolo all’atto del pagamento, ma non sarà più necessario esporre il biglietto sul cruscotto. Restano valide le modalità di pagamento con monete e carte bancarie (circuiti: Mastercard, Visa, Fast Pay,Bancomat). Si ricorda che oltre al pagamento della sosta su strisce blu, è possibile effettuare diverse operazioni come l’acquisto dei ticket per l’ingresso in Area C,l’attivazione dell’abbonamento ricaricato on line o presso i bancomat, la ricarica e attivazione con una sola operazione dell’abbonamento ATM e la ricarica della tessera RicaricaMi con biglietto urbano, settimanale 2×6 ocarnet 10 viaggi.

SI CONTINUA APAGARE LA SOSTA ANCHE CON LE APP – Sarà possibile continuare a pagare la sosta sulle strisce blu scaricando una delle tre APP gratuite per IOS, Android e WindowsPhone. Le tre APP, che consentono di impostare la durata della sosta edi anticipare o posticipare il termine della stessa, sono:

MyCicero di Pluservice http://www.mycicero.it/z/mil/index.html

Easypark di Easypark Italia https://www.easyparkitalia.it

Telepass Pay di Telepass https://www.telepass.com/it/privati/offerte