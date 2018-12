TURISMO. OTTOBRE RECORD A MILANO, VISITATORI IN AUMENTO DEL 25,2 PER CENTO RISPETTO AL 2017

Oltre 745mila le presenze in città, in crescita anche i soggiorni lunghi

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 dicembre 2018 – Ottobre è stato il mese in cui si è toccato il picco assoluto di visitatori a Milano città: 745.449 presenze, il 25,28 per cento in più rispetto al 2017, quando gli arrivi erano stati 595.013. E anche nel mese di novembre i dati sono più che positivi: 597.272 visitatori, con un incremento del 12,50 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. In totale, da gennaio a novembre la crescita dei visitatori è stata del 9,65 per cento rispetto all’anno precedente.

Dall’inizio dell’anno sono quindi 6.277.727 i turisti che hanno visitato la città, 9.166.401 considerando anche la provincia di Milano. Di questi, 2.955.146 rientrano nella fascia d’età tra i 31 e i 45 anni, mentre crescono costantemente anche i visitatori più giovani, nelle fasce d’età tra i 19 e 30 anni (1.884.178), e quelli tra i 46 e 60 anni (2.741.562).

“Si tratta di dati straordinari – commenta Roberta Guaineri, assessore al Turismo – superiori anche alle più rosee aspettative, che portano a prevedere una chiusura dell’anno in corso con una crescita percentuale rispetto al 2017 a due cifre. Milano rientra ormai nella cerchia delle mete più ambite a livello internazionale, grazie al suo straordinario patrimonio artistico, architettonico e monumentale e alle molteplici iniziative organizzate dall’Amministrazione comunale per valorizzare le eccellenze del territorio, quali cultura, moda, design, cibo e sport. E in queste settimane, con il palinsesto natalizio ‘Your Christmas’, realizzato dall’Amministrazione in collaborazione con aziende private e associazioni d’impresa, la nostra città è ancora più bella e attrattiva. Questa crescita del turismo, infine, rappresenta un volano eccezionale in vista del 2019, anno in cui Milano sarà al centro del mondo per le celebrazioni del cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci”.

Redazione