Tutti i motivi per scegliere una crociera alle Canarie

Milano, 21 dicembre 2018 – Se sei indeciso se fare una crociera nel Mediterraneo Orientale o in quello Occidentale, scegli una meta ancora più stimolante: la Canarie! Queste isole sono delle vere e proprie perle preziose sull’Atlantico e grazie alla formula crociera potrai visitarle tutte, aggiungendo anche qualche tappa esclusiva in più.

Questo arcipelago è affascinante, piacevole, pratico, ha un clima ottimo e consente di interfacciarsi con culture in linea con quella occidentale in cui, quindi, trovarsi perfettamente a proprio agio. I prezzi sono molto convenienti, a differenza di quello che si potrebbe pensare, basta controllare sul sito di una delle più rinomate compagnie per averne conferma.

Cosa aspettarsi da una crociera alle Canarie

Queste isole sono spettacolari e vantano paesaggi veramente unici e meravigliosi. Le spiagge sono anche molto diverse fra loro ma sono comunque una più bella dell’altra. Il divertimento qui si accompagna ad altre innumerevoli attività, escursioni e sport.

Quando si parla di crociere “alle Canarie” tuttavia non vuol dire che il viaggio si limita a queste isole perché vi possono essere anche in aggiunta tappe veramente molto interessanti. Basta citare:

Gibilterra

Casablanca

Cadice

Lisbona

Marsiglia

Malaga

Tangeri

Capo Verde

Azzorre

Macaronesia

per capire quante meraviglie attendono il viaggiatore. Alcune di queste, infatti, sono altri luoghi straordinariamente belli ma raramente si scelgono come meta singola di un viaggio.

Il clima delle Canarie e delle località affacciate sull’Atlantico è sempre molto gradevole anche quando le temperature sono roventi. Qui infatti soffia sempre un vento fresco e gradevole, capace di creare un clima ideale, anche se si viaggia con dei bambini. Accanto alle spiagge da sogno si possono fare diverse visite: ogni isola ha infatti le sue peculiarità e i suoi punti d’interesse da tener ben presenti.

Perché scegliere una crociera alle Canarie?

È conveniente: le crociere non sono costose e proibitive come alcuni potrebbero pensare e basta guardare i prezzi per capirlo. Con la crociera a fronte di diversi vantaggi in più si spende uguale o meno di una vacanza normale in un resort.

Si possono accontentare i gusti di tutti: curiosi esploratori e amanti della tintarella con una crociera alle Canarie potranno essere soddisfatti. Queste isole e le altre tappe dell’itinerario, infatti, hanno davvero molto da offrire, oltre ad un mare e delle spiagge da favola. Con una crociera si può davvero non rinunciare proprio a nulla.

Sono meravigliose! Alle Canarie si vedono paesaggi veramente straordinari e unici, con colori intensi abbaglianti. L’oceano che si scontra con le rocce, i paesaggi vulcanici rossastri, le dune di sabbia che guardano al mare, l’acqua cristallina e azzurra, le piantagioni di banane e di aloe vera, le grotte sotterranee sono cose di straordinaria bellezza, capaci di rendere il viaggio veramente speciale.

La cucina e la gente: in questo arcipelago il clima è spagnoleggiante, si mangia bene e le persone che si trovano sono allegre e spensierate. Il clima è l’ideale per rilassarsi e ricordarsi di quanto è bella la vita.