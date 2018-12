Vacanze a Otranto con il cane: come organizzarsi e dove andare

Milano, 21 dicembre 2018 – La Puglia è una destinazione perfetta per regalarsi delle vacanze spettacolari e una delle aree più belle è di certo quella di Otranto. Senza contare che la costa adriatica ha molte più spiagge per i cani. Qui si trovano alcune delle spiagge più belle, la cittadina è meravigliosa e tranquilla da vivere di sera e ci si trova in una posizione strategica per andare ad esplorare il Salento.

Quando si viaggia con Fido, tuttavia, bisogna ricordare di informarsi bene e di scegliere, alloggi, ristoranti, spiagge che li accolgano a braccia aperte per non ritrovarsi ad avere spiacevoli problemi. Prima di prenotare un ristorante è bene quindi chiedere se è possibile portare con sé il cucciolo e prima di andare in una spiaggia bisogna informarsi se è consentito l’accesso al cane.

Per quanto riguarda l’alloggio è chiaro che la cosa migliore è scegliere un appartamento per le vacanze, per avere spazi comodi e piena autonomia. Gli affitti Otranto sono convenienti e di vario genere, cosicché si può sicuramente senza troppi problemi trovare una struttura che vada bene.

Fido in vacanza

In Puglia ci sono specifiche regole per i cani in spiaggia e vanno rispettate come in qualunque altro luogo. Se c’è il divieto di accesso per i cani questi non possono entrare, nemmeno con museruola e guinzaglio. Nelle zone in cui è consentito l’ingresso comunque dovranno avere sempre il guinzaglio e il padrone a richiesta dovrà mostrare il certificato sanitario (che va quindi portato con sé) che non deve avere più di sei mesi. Ogni stabilimento balneare ha altresì suoi regolamenti indipendenti e in ogni caso sarà il proprietario del cane ad essere responsabile della pulizia e del comportamento dell’animale.

L’estate in Salento è calda e quindi si raccomanda di avere sempre acqua per il cane e di trovare sempre per lui un posto al fresco. Qualche bagnetto al mare lo aiuterà a sopportare il caldo. Insomma per lui vanno adottate tutte le misure che si potrebbero prendere per bimbi piccoli e per anziani. La tela dell’ombrellone non è sufficiente per ore e ore a garantire il benessere dell’animale: meglio fargli fare bagni continui ogni volta che ne ha bisogno e se c’è una pineta è bene mettersi vicino a questa per lasciarlo all’ombra. I bisognini del cane vanno raccolti, quindi portate con voi gli appositi sacchettini.

Alcune spiagge per cani nella zona di Otranto

Vicino ad Otranto c’è Località Laghi Alimini e qui c’è lo stabilimento Colonia Trieste che accoglie i cani a braccia aperte. La zona si caratterizza per un mare splendido dai colori turchesi: qui e là si trovano dei punti d’ombra di cui approfittare se si trovano liberi. Sempre nella zona c’è anche la rinomata Baia dei Turchi, un paradiso che ha sabbia chiara fine e un lido abbracciato da rocce e pineta in cui trovare refrigerio. Fido qui è bene accolto ma è richiesto pieno rispetto delle regole a questo proposito.

A mezzoretta di macchina in direzione Nord c’è altrimenti la spiaggia di San Foca, un luogo meraviglioso che ricorda i tropici. Nella zona libera si può portare tranquillamente il cane. Più a Nord c’è anche San Cataldo, una delle marine della città di Lecce, che ha aree attrezzate proprio per i cuccioli e mette disposizione per esempio ciotole di acqua fresca per loro.

L. M.