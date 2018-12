APERTURE DELLA TRIENNALE DI MILANO DURANTE LE FESTIVITÀ NATALIZIE

Resterà aperta al pubblico anche il 26 dicembre 2018, il 1° e il 6 gennaio 2019 con un’ampia proposta di mostre di design, architettura e fotografia

Durante le festività natalizie la Triennale di Milano resterà aperta al pubblico anche nei seguenti giorni:

Mercoledì 26 dicembre 2018: dalle 10.30 alle 20.30

Martedì 1° gennaio 2018: dalle 14.00 alle 20.30

Domenica 6 gennaio 2018: dalle 10.30 alle 20.30

(ultimo ingresso alle mostre un’ora prima della chiusura).

La Triennale sarà invece chiusa al pubblico: lunedì 24, martedì 25 e lunedì 31 dicembre 2018.

Per le festività natalizie la Triennale di Milano offre un’ampia proposta di mostre di design, architettura e fotografia, tutte visitabili con il Biglietto Unico a 13 euro.

Come regalo per Natale è possibile acquistare l’abbonamento 1+1=3 per il Teatro dell’Arte con il quale si potrà avere in omaggio un biglietto per la mostra A Castiglioni (promozione valida per abbonamenti acquistati fino al 25 dicembre 2018).

Per approfondire i temi di alcune delle mostre in corso o per scoprire la storia del Palazzo dell’Arte sono organizzate speciali visite guidate.

Sono inoltre previsti visite guidate e laboratori per bambini e famiglie alla scoperta di Storie. Il design italiano.

Redazione