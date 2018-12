Lissone. Sottopasso di via Carducci chiuso al traffico nella mattinata di giovedì 27 dicembre

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 22 dicembre 2018 – Per eseguire urgenti lavori di ripristino dell’impianto elettrico che alimenta l’illuminazione pubblica ed il semaforo, nella mattinata di giovedì 27 dicembre verrà chiuso al traffico veicolare il sottopasso di via Carducci.

Gli interventi sono necessari per riparare ai guasti provocati da un camion che, violando il Codice della Strada, era andato ad infrangersi contro l’arcata superiore interrompendo l’alimentazione elettrica.

Al fine di non gravare sul traffico natalizio, nei giorni passati è stato riattivato l’impianto semaforico, ma necessita un intervento più complesso, programmato per il giorno 27 dicembre.

Lo stop alla circolazione – inclusa quella pedonale – sarà opportunamente indicata in loco dal Comando di Polizia locale. I percorsi alternativi saranno:

– per chi entra in Lissone e deve dirigersi verso il Centro: Via Del Concilio, direzione Fratelli Bandiera, oppure Via Sanzio, direzione Valassina;

– per chi deve uscire da Lissone e deve dirigersi verso la Valassina provenendo da Via Matteotti: Via Padre Reginaldo Giuliani, Via Cappuccina direzione Via Fratelli Bandiera

Il sottopasso di via Carducci, salvo problematiche riscontrate in fase di cantierizzazione, riaprirà alla circolazione regolarmente già nel pomeriggio di giovedì 27 dicembre.

