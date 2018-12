PONTE PADERNO D’ADDA. TERZI: BENE EMENDAMENTO DA 1,5 MILIONI, RECEPISCE LE ISTANZE DELLA REGIONE

GRAZIE A ONOREVOLE GALLONE, FONDI A SOSTEGNO ATTIVITÀ ECONOMICHE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 22 dicembre 2018 – “Ringrazio l’onorevole Gallone per

l’emendamento a favore della Regione Lombardia per quanto

riguarda gli interventi conseguenti la chiusura del Ponte San

Michele”.

Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti

e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi.

“Un emendamento – ha aggiunto – che avevamo condiviso nei

contenuti anche in occasione della recente manifestazione

pubblica. Questo è un segnale concreto di attenzione e recepisce

le istanze portate avanti dalla Regione Lombardia. Dal primo

giorno dell’improvvisa chiusura siamo al lavoro, come Regione,

per attenuare i disagi subiti dai cittadini: lo stanziamento di

1,5 milioni di euro andrà a potenziare il sostegno alle attività

economiche in difficoltà e le soluzioni alternative del

trasporto pubblico per chi deve spostarsi quotidianamente tra le

due province, nella consapevolezza però che solo la riapertura

del ponte al traffico ferroviario e stradale potrà determinare

il superamento dell’emergenza. Il ministro Toninelli ora agisca

nei confronti di Rfi affinché proceda il più rapidamente

possibile nei lavori di ripristino”.