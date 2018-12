Milano, CasaPound – cittadinanza onoraria a Mimmo Lucano, “Non è lui l’esempio per Milano”

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 23 dicembre – “Immigrazione: non è Lucano il modello per Milano”, questo il testo degli striscioni affissi dai militanti di CasaPound Italia per protestare contro la decisione del consiglio comunale di concedere la cittadinanza onoraria a Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace indagato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

“È vergognoso – attacca Angela De Rosa, portavoce cittadina del movimento – che in una città come Milano, diventata un centro di accoglienza a cielo aperto, si decida di concedere la cittadinanza onoraria a un personaggio che sul business dell’immigrazione ha costruito la propria carriera politica a discapito degli italiani”.

“La giunta Sala – continua – evidentemente non ha la percezione della situazione reale, tra bande di immigrati che tengono in ostaggio i nostri quartieri, furti e rapine”.

“Mentre i buonisti parlano di immigrazione come risorsa, i dati dell’INPS dimostrano che sono gli italiani a mantenere gli stranieri”.

“La vera disobbedienza civile oggi – conclude De Rosa – è quella di chi combatte per garantire agli italiani il diritto alla casa, al lavoro, alla dignità al di là dei diktat di Bruxelles”.

