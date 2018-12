VIALE PUGLIE. FORZA ITALIA: CON ANNO NUOVO SERVE SOLUZIONE DEFINITIVA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 dicembre 2018 – Ennesima domenica di caos in viale Puglie a causa dei mercatini dell’illegalità. “Pensavamo che dopo il servizio di Striscia la Notizia e le dichiarazioni della vicesindaco Scavuzzo – attacca Alessandro De Chirico, vicecapogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino – qualcosa sarebbe cambiato e invece…”. ” I presidi sporadici della Polizia Locale non servono a nulla – sottolinea Rosa Pozzani, Vicepresidente del Consiglio di Municipio 4 -. I residenti chiedono più controlli, accertamenti minuziosi e soprattutto sequestri della merce esposta e venduta abusivamente, senza rispettare le basilari regole del commercio”. I reati vengono puntualmente reiterati ogni fine settimana sotto gli occhi di tutti: evasione fiscale, concorrenza sleale, contraffazione, inosservanza delle norme igieniche, furto, ricettazione, incauto acquisto, contrabbando, traffico di stupefacenti, etc. “Ora il fenomeno si è allargato anche all’esterno dell’area privata, nel tratto di via Sacile che da viale Puglie porta ai mercatini – continua Rosa Pozzani -. Questa mattina persino il tratto del cavalcavia Puglie in direzione di piazzale Cuoco era interessato all’esposizione e vendita in modo abusivo con bancarelle che arrivavano a restringere la corsia di percorrenza dei veicoli”. La situazione sembra ormai sfuggita di mano e grave il pericolo per tutti gli utenti della strada, in particolare per i pedoni. “Prima che ci scappi l’ennesimo morto per incidente stradale – avverte De Chirico – occorre impedire che almeno vengano dislocate bancarelle in questo terzo nuovo mercato, appendice di quelli che sono all’interno delle due aree private”. Questa è la naturale conseguenza del lassismo dell’amministrazione comunale.

“Il Comune di Milano, a fronte di due mercatini PRIVATI, che fruttano ingenti guadagni ai gestori, non ricava alcunché dal loro svolgersi, ma gli costa al contrario costi sociali elevatissimi che – sottolinea Pozzani – sono a carico della collettività. È il momento di dire basta! Alle tante promesse non sono mai seguiti fatti concreti.” La speranza è che qualcosa cambi. “Ho presentato un paio di emendamenti al PGT – rivela De Chirico – per chiedere che sia piazza Salgari che piazzale Cuoco, sulla linea filoviaria, siano interessate da progetti di riqualificazione e per realizzare il tanto atteso Secondo Lotto del Parco Alessandrini. Nel frattempo il sindaco Sala emetta un’Ordinanza di chiusura per superiori ragioni di ordine, igiene e sicurezza”. In tarda mattinata e solo dopo le numerose chiamate di cittadini allo 020208, è intervenuta la Polizia Locale ormai a traffici illegali già conclusi. “Chiedo, e con me lo vogliono e lo pretendono tutti i cittadini residenti – conclude Rosa Pozzani -, che il recupero e la messa in sicurezza di quest’area e di tutte le aree perimetrali ai mercatini non sia solo imminente come affermato dal vicesindaco Scavuzzo a “Striscia”, ma definitiva e che questo sia solo l’inizio per smantellare i famigerati mercatini della domenica di piazzale Cuoco”.

Redazione