Sondrio. Valmalenco, ritrovato senza vita Mattia MingaRELLI

(mi-Lorenteggio.com) Chiesa in Valmalenco, 24 dicembre 2018 – Ritrovato senza vita oggi pomeriggio Mattia Mingarelli, 30 anni, di Albavilla, in provincia di Como, scomparso il 7 dicembre nei boschi della Valmalenco. Le ricerche, alle quali ha partecipato anche la VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna del Soccorso alpino, erano partite subito. Il giorno dopo era stato ritrovato vivo il suo cane. Il luogo del ritrovamento è a circa 1800 metri di quota, poco distante dal rifugio Barchi e dalla baita in uso alla famiglia del giovane. Sono in corso le indagini della Procura di Sondrio.

V. A.