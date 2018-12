BORMIO SKI WORLD CUP 2018: INNERHOFER IL PIU’ VELOCE NELLA PRIMA PROVA SULLO STELVIO

(mi-Lorenteggio.com) Bormio, 26 dicembre 2018 – Grande festa a Bormio e in Valtellina in questi giorni per tutte le iniziative correlate alla gara della discesa libera maschile di Coppa del Mondo di sci.

Stamane, gli atleti si sono ritrovati al cancelletto di partenza per il primo dei due training ufficiali in vista della gara di discesa libera, il Super G del 28 dicembre in programma allo Sky Stadium.

L’azzurro Christof Innerhofer, 34 anni, campione del mondo di supergigante nel 2011 e vincitore di diverse medaglie olimpiche e iridate, è stato il più veloce nella prima prova cronometrata della discesa della Coppa del Mondo maschile in programma dopodomani (28 dicembre alle ore 11.45). Su una pista Stelvio molto ghiacciata in una giornata di sole splendente e con temperatura sopra lo zero, Inner con 1’57”48” ha inflitto 68/100 di secondo all’austriaco Hemetsberger e 92/100 allo statunitense Cochran Siegle. Il primo trai grandi al quinto posto a 1”50 è l’austriaco Vincent Kriechmayr a 1”50. Settimo a 1”94 Dominik Paris.

La prima prova della discesa maschile di Coppa del Mondo a Bormio sulla pista Stelvio ha detto che quella di venerdì sarà una gara affascinante. Ecco le dichiarazioni di alcuni protagonisti.

CHRISTOF INNERHOFER

“Sono contento, ma devo essere sincero: ho saltato una porta. Però questa discesa mi ha soddisfatto, al di là del tempo ho trovato un grande feeling. La Stelvio mi è sempre piaciuta ma questa volta buttarsi a capofitto è stata davvero una guerra. Quella che abbiamo trovato è la prima vera neve veloce della stagione, dobbiamo un po’ abituarci”

DOMINIK PARIS

“Che ghiaccio! La Stelvio è sempre stata una pista difficile, ma quest’anno ancora di più. Su tutto il percorso gli sci sbattono tantissimo. Ho provato a tirare in quasi tutti i punti importanti, ma in qualche situazioni, per le vibrazioni degli sci ho perso la linea che avrei voluto percorrere”.

AAMODT KILDE (Nor)

“Lo confesso ho fatto fatica. E’ una discesa difficile e faticosissima, ma va bene così. Con Bormio cominciano le discese più difficili e vere della stagione”.

HANNES REICHELT (Aut)

“Conosco la Stelvio da tanti anni, ma non la ricordavo così difficile. La bestia ha davvero mostrato i denti, ma non bisogna aver paura anche se per arrivare in fondo serve cervello”.

Domani, anche il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega ai Grandi eventi sportivi,

Antonio Rossi, assisterà alla seconda prova ufficiale della discesa libera maschile di Coppa del Mondo di sci.

V. A.