CESANO BOSCONE. PERDE CONTROLLO DELL’AUTO E FINISCE CONTRO CABINA DEL GAS. FOTO

Senso unico alternato in via De Nicola

Cesano Boscone, 26 dicembre 2018-Un’auto, sbandando, ha urtato oggi verso 4 le 9.30 una cabina del gas nei pressi dell’ingresso al parcheggio della stazione ferroviaria di via de Nicola.

Alla guida della Citroën rossa proveniente dall’Ikea c’era R.Z. del ‘70, residente a Motta Visconti. L’uomo è stato trasportato al San Carlo.

Allertati i proprietari dell’azienda che commercializza all’ingrosso fiori e che utilizza il gas presumibilmente per le celle frigorifero.

Sul posto la polizia locale di Cesano Boscone e di Corsico, con i Vigili del fuoco. La strada è stata parzialmente chiusa e lo rimarrà probabilmente per tutta la giornata. È intervenuta la squadra d’emergenza dell’azienda del gas, ma occorrerà procedere con degli scavi per riparare il guasto.

L. P.