Powervolley Milano getta il cuore oltre l’ostacolo: prima vittoria al tie break per Piano e compagni

La Revivre Axopower si impone in 5 set contro un’ottima Ravenna con Piano e Pesaresi migliori in campo

(mi-lorenteggio.com) BUSTO ARSIZIO, 26 dicembre 2018 – Sofferta, sudata, combattuta ma meritata. Si riassume così la prima vittoria al tie break della Revivre Axopower Milano che ha la meglio di Ravenna in cinque set dopo due ore e mezza di partita. Grande spettacolo nell’impianto varesotto del PalaYamamay di Busto Arsizio dove le due squadre non hanno lesinato colpi a ripetizione, a dispetto tuttavia di un arbitraggio caratterizzato dalle numerose indecisioni confusionarie che hanno rovinato quanto espresso dal gioco in campo (19-25, 25-22, 27-25, 23-25, 15-12 i parziali).

Milano si gode i due punti conquistati, trascinati da un sontuoso Matteo Piano che meritatamente si aggiudica il titolo di MVP del match. 16 punti totali (11 attacchi, 2 muri e 3 ace) con il 69% in attacco. Ma è stata ancora una volta la squadra ad emergere con Giani che ha utilizzato quasi tutta la rosa a disposizione per trovare il bandolo della matassa al cospetto di una Ravenna che si è presentata in Lombardia, dimostrando tutta la sua aggressività e compattezza. La Revivre Axopower ha messo in campo grinta, determinazione ed è riuscita a gettare il cuore oltre l’ostacolo. Due punti guadagnati che sarebbero potuti essere tre, così come sarebbero potuti essere zero: primo set dominato dagli ospiti, poi sono saliti in cattedra Nimir e Clevenot (ottima gara per entrambi con 21 e 17 punti), ma soprattutto ci ha pensato Nicola Pesaresi a dare serenità alla squadra, dominando la scena in seconda linea. Sono venute così fuori le qualità di una squadra che Giani ha saputo adattare alle situazioni contingenti del match e che, finalmente, trova il primo sorriso nel quarto tie break stagionale.

Con questa vittoria, la Powervolley si appresta così a preparare la sfida che chiuderà l’anno solare con la trasferta di Padova con l’impressione che però servirà qualcosa di più per tornare a casa con il bottino pieno. Ne è convinto Matteo Piano: il capitano, a fine gara, analizza lucidamente la vittoria su Ravenna. «Complimenti a Ravenna perché è una squadra molto aggressiva e ci hanno messo in difficoltà. Dobbiamo essere più bravi perché dovevamo chiudere la partita con 3 punti: siamo stati bravi a recuperare e dobbiamo mangiarci le mani per qualche azione del quarto set. È però il nostro primo tie break conquistato e questa è una cosa che mi rende molto felice».

Primo set:

Primo break per Ravenna che sfrutta un errore di Nimir ed un muro vincente su Maar per il 2-4. Doppio muro per Sbertoli per il 5-6, ma Saitta gioca bene con i centrali e tiene il break di distanza su Milano, che diventa +3 sul block out di Poglajen (9-12). Clevenot piazza il muro del 12-14, ma Ravenna allunga sul 12-17, sfruttando l’insaccata di Kozamernik in primo tempo, con Giani a spendere il suo secondo time out. Sul 16-20 Giani gioca il doppio cambio Hirsh-Izzo per Sbertoli-Nimir, ma è l’ace di Piano che porta i padroni di casa sul 18-21. Rychlicki riporta sul +4 i suoi (18-23), con l’ace di Verhees che chiude il parziale 19-25.

Secondo set:

Giani propone Basic per Maar, ma è ancora Ravenna a provare la fuga. Il muro di Kozamernik permette a Milano di impattare sul 5-5, con l’ace dello stesso sloveno a portare la Revivre Axopower sul 9-8. Le due squadre giocano punto a punto, ma è sul muro vincente di Poglajen su Nimir che Ravenna rimette il muso davanti (15-16). L’ace di Piano sul 21-19 consegna a Milano un break di vantaggio con Graziosi a richiamare i suoi per il time out. Pareggio immediato degli ospiti sul 21-21, ma è Nimir a piazzare il break decisivo per il 24-22, con lo stesso olandese a chiudere a muro per il 25-22.

Terzo set:

Nimir porta Milano sul 5-2 con una grande parallela e un millimetrico ace. Ravenna impatta sul 5-5 sfruttando il turno a servizio di Russo, ma prima Clevenot e poi il muro di Kozamernik e Sbertoli portano la Revivre Axopower sul 9-6. Nuovo pareggio della Consar che trova il 9-9, con Giani a lanciare nella mischia Bossi per Kozamernik, ma sono ancora gli ospiti a non mollare e a portarsi sull’11-13. Pareggio della Powervolley sul 16-16 dopo l’ennesima prestazione incolore dei direttori di gara, con Clevenot a rispondere a Rychlicki. Nimir a muro per il 19-18. Basic non molla la presa con la diagonale del 22-22, ma lo stesso francese attacca out, consegnando a Ravenna due set ball. Il ravennate Rychlicki attacca la parallela out, poi Nimir trova il punto del 25-24, con l’ace di Piano a porre la parola fine per il 27-25.

Quarto set:

Kozamernik sigla l’ace del 2-0, ma il muro subito da Basic porta il punteggio sul 3-3. Rychlicki prova a spaccare il set con due ace consecutivi, cui segue il muro subito da Nimir per l’8-11 che costringe Giani a chiamare time out. Clevenot è l’ultimo ad arrendersi, ma Ravenna si porta sul +4 (11-15). Lo smash di Nimir porta il punteggio sul 14-17, ma gli ospiti mantengono il +4 di vantaggio con il primo tempo di Verhees 16-20). Servizio vincente, con aiuto del nastro, per Nimir ed attacco out degli ospiti portano Milano a -1 (19-20), ma è l’opposto lussemburghese a tenere a distanza la Revivre Axopower (22-23).

Quinto set:

Sprint Ravenna con Giani a chiamare time out sull’1-3. Cartellino verde per Sbertoli sul 3-5 che ammette il tocco a muro, con Maar a stampare il muro del 4-5 che esalta il pubblico presente. Ancora un muro, questa volta con Hirsch, a determinare il 5 pari, ma è Bossi a piazzare lo smash del 7-6. Ravenna piazza il break per portarsi sul 7-8 al cambio campo, ma Milano non si arrende e si porta sull’11-9. Clamorosa indecisione arbitrale sul possibile 12-9 con Rychlicki a pareggiare di nuovo i conti sull’11-11. Maar a stampare il muro del 13-11, ma è il mani out di Piano a chiudere 15-12 il match.

IL TABELLINO

Revivre Axopower Milano – Consar Ravenna: 3-2

Parziali: 19-25, 25-22, 27-25, 23-25, 15-12

Revivre Axopower Milano: Nimir 21, Basic 8, Kozamernik 6, Izzo, Sbertoli 3, Maar 6, Hirsch 2, Piano 16, Bossi 5, Clevenot 17, Pesaresi (L). Ne: Hoffer (L), Gironi. All. Giani

Consar Ravenna: Russo 9, Rychlicki 24, Di Tommaso, Poglajen 13, Raffaelli 17, Saitta 3, Verhees 10, Argenta, Goi (L). N.e.: Frascio, Elia, Smidl, Marchini (L), Lavia. All. Graziosi.

NOTE

REVIVRE AXOPOWER MILANO: 12 muri, 7 ace, 22 errori in battuta, 42% in attacco, 56% (19% perfette) in ricezione.

CONSAR RAVENNA: 10 muri, 3 ace, 17 errori in battuta, 49% in attacco, 33% (17% perfette) in ricezione.