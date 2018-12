BORMIO SKI WORLD CUP: FILL RINUNCIA ALLA DISCESA MA “VINCE” UNA BICI ELETTRICA

E’ il Dono di Cancro primo Aiuto di cui Peter è testimonial

(mi-Lorenteggio.com) BORMIO, 27 dicembre 2018 – Peter Fill rinuncia a partecipare alla discesa della Coppa del Mondo maschile sulla pista Stelvio di Bormio in programma domani. Stamane ha disertato anche la seconda prova ed ha alzato bandiera bianca. “Alla vigilia di Natale – spiega il discesista azzurro – allenandomi in slalom a Selva di Val Gardena mi sono procurato uno stiramento alla schiena sul lato destro, nella stessa zona dove non ho ancora smaltito l’ematoma della caduta a Beaver Creek. Ho provato, ma ieri in ricognizione ho capito che più ci scio sopra, più il dolore aumenta. Per questo non partecipo alla gara. E mi spiace, perché la pista è bellissima e ghiacciata come piace a me. Nei prossimi giorni mi sottopongo ad una Tac a Ortisei e in base all’esito deciderò cosa fare”.

L’ultimo colpo di sfortuna per un campione che ha vinto due coppe di discesa ed una della combinata. Ma la giornata non è stata del tutto amara per Fill. Cancro primo Aiuto, di cui Peter è testimone insieme ad Elena Fanchini e Francesca Marsaglia, gli ha donato un’accessoriatissima bici elettrica. “Se la merita – afferma Flavio Ferrari, AD della onlus – per l’appoggio che continuamente dà alla nostra associazione. E poi gli servirà per la riabilitazione”.