BORMIO SKY WORLD CUP. SECONDA PROVA: INNERHOFER: “VADO FORTE E HO RISPARMIATO ENERGIE”

Bormio, 27 dicembre 2018 – Ecco alcune dichiarazioni dopo la seconda prova della discesa di Bormio in programma domani alle ore 11.30.

CHRISTOF INNERHOFER (Ita)

“Sono contento, ho disputato un’altra bella prova. Oggi ho provato qualcosa di diverso e le novità hanno funzionato meglio rispetto a mercoledì. Nel finale ho cercato di risparmiare un po’ di energie per la gara, anche perché gli sci sbattevano di più e la neve che nella parte centrale è ancora più ghiacciata. Serviranno domani. La gara sarà una sfida enorme. Sciare bene in queste condizioni è difficile. Forse sarà impossibile essere perfetti, ma la vittoria sta nelle traiettorie di certe curve. Sono concentrato e pronto”.

DOMINIK PARIS (Ita)

“Cavolo, questa neve è ancora più dura rispetto alla prova di ieri. Ho provato spingendo alcuni pezzi alla ricerca della linea migliore, ma devo ancora sistemare qualcosa. Comunque sto bene e la speranza è che vada tutto bene sino in fondo. Il tris di vittorie sulla pista Stelvio? Sarebbe un sogno. Speriamo”.

EMANUELE BUZZI (ITA)

“Domani sarà una bella lotta perché la pista è sempre più liscia e si fanno sentire le fatiche di queste prove. Ci sarà da combattere e non vedo l’ora di farlo. La Stelvio è sempre stata una pista molto difficile ma quest’anno si supera. Comunque mi sento bene, qualcosa in questa prova ho risparmiato, mi sono concentrato per trovare le linee migliori”.

VINCENT KRIECHMAYR (Aut)

“E’ stata una grande prova, ma durissima. Spero solo di riuscire in gara a riprodurre queste linee. Non sarà facile. Sono già sicuro: questa Stelvio di Bormio sarà la discesa più dura e difficile della stagione”.

BRYCE BENNETT (Usa)

“E’ una discesa durissima, mette paura con questo ghiaccio. Bormio è sempre stata una classica fra le più difficili, ma ora Bormio si è superata. Non vorrei fosse troppo”.

Questo il programma della Coppa del Mondo a Bormio:

Venerdì 28.12

Ore 10.30/15.00: Live music e intrattenimento – Ski Stadium

Ore 11.30: Discesa libera (diretta Rai 2 e Rai Sport) e cerimonia di premiazione – Ski stadium

Ore 15.00: Vitalini Speed Contest – Ski Stadium

Sabato 29.12

Ore 11.45: SuperG (diretta Rai Sport) e cerimonia di premiazione – Ski stadium