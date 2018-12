IRES, FONTANA: GRAZIE SALVINI, CONTINUEREMO A SOSTENERE ASSOCIAZIONI CHE FANNO DEL BENE

“TANTE REALTÀ LOMBARDE LAVORANO CON SERIETÀ: STIANO TRANQUILLE”

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 27 dicembre 2018 – “Ringrazio Matteo Salvini per la

posizione assunta sull’imposta ‘Ires’, che condivido e

sottoscrivo. Giusto aiutare chi, nel volontariato e

nell’associazionismo, fa del bene e agisce con trasparenza”. Lo

scrive, su Facebook, il presidente della Regione Lombardia

Attilio Fontana, intervenendo nel dibattito attorno all’Ires.

“Stop, invece, a chi utilizza onlus o organizzazioni di vario

genere con il solo scopo di raggiungere obiettivi che di

‘sostegno sociale’ non hanno proprio nulla – prosegue Fontana -.

In Lombardia ci sono molte realtà che lavorano con serietà per

dare una mano a chi ha bisogno. Bene, stiano tranquille, perché

potranno continuare a contare sul supporto di Regione Lombardia

e del Governo”.

Redazione