Milano. Tifoso morto investito dopo Inter-Napoli

Milano, 27 dicembre 2018 – Ieri sera, in piazza Sant'Elena, adiacente via Novara, all'altezza con via Harar, a qualche centinaio di metri dallo Stadio San Siro, prima della partita Inter-Napoli, dopo un investimento, la cui dinamica è in fase di accertamento, un tifoso dell'Inter di 35 anni, Daniele Belardelli, residente a Buguggiate, è deceduto in ospedale nella notte. Contemporaneamente nella zona erano in corso dei tafferugli tra le due tifoserie.

Vista la gravità dei fatti, stamane, il questore di Milano, Marcello Cardona, ha ricostruito gli scontri durante la conferenza stampa annuale della Questura: “È ancora da accertare la dinamica dell’investimento che ha causato la morte di un tifoso interista. Si sta lavorando sulle immagini delle telecamere di sorveglianza in cui compare un suv scuro che potrebbe aver investito la vittima. Ad investirlo quindi non sarebbe stato uno dei van a bordo dei quali si trovavano i tifosi napoletani. Chiederò al comitato per l’ordine pubblico il blocco delle trasferte dei tifosi dell’Inter per tutta la stagione, e la chiusura della curva dell’Inter a San Siro fino al 31 marzo 2019», ha concluso il questore.

Sulla vicenda è intervenuto anche il vicepremier Salvini: “Non si può morire per una partita di calcio. A inizio anno convocherò al Viminale i responsabili di tifoserie e società di serie A e B, affinché gli stadi e i dintorni tornino a essere un luogo di divertimento e non di violenza”.

