OSPEDALE MERATE (LC). GALLERA: OPERATIVO DA FEBBRAIO CENTRO PER PATOLOGIE RESPIRATORIE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 dicembre 2018. “Dopo 18 anni finalmente si attiva il

reparto di pneumologia del Mandic e si valorizza la presenza sul

territorio meratese dell’INRCA, Istituto di Ricovero e Cura a

Carattere Scientifico dedicato alla patologia respiratoria”.

Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia,

Giulio Gallera, durante la conferenza stampa di presentazione

del Progetto di ‘Implementazione dei percorsi di diagnosi e cura

dei pazienti complessi affetti da patologie croniche e acute’

messo a punto dalla Regione Lombardia e dalla Regione Marche e

redatto da ATS Brianza – ASST Lecco – e l’IRCCS (Istituto di

Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) INRCA (Istituto

Nazionale Riposo e Cura Per Anziani), di Casatenovo (Lc) che fa

capo alla Regione Marche.

700.000 EURO INVESTITI – “Presso il presidio ospedaliero di

Merate – ha spiegato Gallera – ho illustrato l’importante

accordo siglato con la Regione Marche per la presa in carico dei

malati cronici affetti da patologie respiratorie. Dal 4 febbraio

verrà attivato al 5° piano dell’ospedale Mandic un reparto per

pazienti con problemi respiratori (16 posti letto per acuti e 6

letti di sub-intensiva) e contemporaneamente presso il presidio

ospedaliero di Casatenovo gestito dall’IRCCS INRCA, saranno

attivati 18 posti letto per sub-acuti, con un investimento di

700.000 euro da parte di Regione Lombardia”.

LA COLLABORAZIONE – Grazie a un protocollo d’Intesa siglato tra

i direttori generali dell’Azienda Socio-sanitaria di Lecco,

dell’INRCA e dell’Agenzia di tutela della Salute della Brianza,

è stata possibile realizzare la pneumologia a Merate e attivare

posti letto per sub acuti presso INRCA di Casatenovo.

“Grazie a questa collaborazione con la Regione Marche – ha

aggiunto Gallera – come promesso rafforziamo il presidio

ospedaliero di Merate che accoglie al suo interno un reparto

pneumologico che da oggi si dedicherà all’implementazione di

percorsi di diagnosi e cura dei pazienti complessi affetti da

patologie croniche e acute in collaborazione con l’INRCA di

Casatenovo”.

LA PRESA IN CARICO – “La collaborazione con la Regione Marche –

ha spiegato l’Assessore – si inserisce perfettamente nel quadro

dell’attuazione della presa in carico dei pazienti cronici e il

collegamento ospedale-territorio previsti dalle legge di riforma

del sistema socio sanitario lombardo. L’INRCA di Casatenovo,

infatti, dagli inizi degli anni settanta è gestore di un Centro

per lo studio e la cura delle broncopneumopatie, accreditato da

Regione Lombardia per 80 posti letto di cui n. 48 per acuti di

pneumologia e n. 32 di riabilitazione specialistica, riferibili

alla disciplina di geriatria. Una struttura con forte

radicamento territoriale e solide relazioni con l’assistenza

primaria di base”.

I PERCORSI DI CURA – “Grazie alla realizzazione di questo

progetto integrato – ha concluso l’assessore – Regione Lombardia

e Regione Marche stanno sviluppando sul territorio percorsi di

cura e diagnosi dei pazienti complessi affetti da patologie

croniche ed acute, attuando forme di collaborazione per la

fruizione dei servizi in particolare per lo studio e la cura

delle broncopneumopatie e delle patologie respiratorie. Il

progetto si sta realizzando grazie all’integrazione tra INRCA e

l’Ospedale Mandic di Merate. In particolare INRCA concorrerà

alla gestione della pneumologia di Merate”.

V.A.