Rho. Ecco l’atteso calendario #Rhoin12scatti2019

(mi-lorenteggio.com) Rho, 27 dicembre 2018 – Ecco l’atteso calendario #Rhoin12scatti2019

Dopo il calendario 2018, il primo calendario cittadino in assoluto, è finalmente pronto anche il calendario 2019.

Anche quest’anno gli scatti sono stati radunati tramite un contest sul popolare social Instagram e selezionati da una giuria.

Hanno partecipato, dimostrando il loro amore per la propria città, anche affermati fotografi che hanno una carriera professionale alle spalle, così come semplici cittadini che hanno saputo offrire punti di vista particolari.

L’offerta è stata tale che la giuria, composta da Matteo Olivares (@galleria_darte_quadrifoglio), Onofrio Aiello (@Photo_Aiello) e Fabio Novelli (@rho_nel_mondo), ha selezionato 14 scatti invece che 12.

La Commissione ha dedicato uno scatto alla funzione di copertina e un altro dedicato ad offrire il bonus del mese di gennaio 2020.

Già da oggi il calendario è scaricabile dal sito internet del Comune di Rho nella sezione Turismo: entro la seconda metà di gennaio sarà disponibile anche stampato nel formato da tavolo presso il Tourist Infopoint di Piazza San Vittore e sarà possibile acquistarlo non appena definiti gli adempimenti burocratici legati a questa iniziativa.

L’occasione è gradita per porgere i migliori auguri di un buon 2019 da parte di tutto lo staff del Tourist Infopoint e dell’Assessore al Turismo e Marketing Territoriale Sabina Tavecchia che commenta:

“Anche il secondo concorso fotografico per #Rhoin12scatti ha riscosso un grande successo di partecipazione e la qualità artistica degli scatti è altissima. Tutte le foto dimostrano il fascino della nostra città. Il calendario è ormai un appuntamento atteso dai cittadini e il canale Instagram si dimostra uno strumento di estremo valore nella comunicazione per immagini della bellezza della città. Rho è già conosciuta in tutto il mondo grazie a Fiera, Expo e adesso al post Expo. Lo sarà ancora di più con il continuo scambio virale di immagini attraverso @rho_nel_mondo.”

Redazione