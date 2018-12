Rozzano. Un defibrillatore al quartiere Alboreto

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 27 dicembre 2018 – Poter intervenire tempestivamente in caso di un grave malore, in attesa dell’intervento del 118, è fondamentale. In caso di arresto cardiaco, in particolare, si calcola che ogni minuto passato in assenza di soccorso riduce del 10% la possibilità di sopravvivere. Per questo motivo la diffusione dei defibrillatori, veri e propri strumenti salvavita, è preziosa non soltanto in centri come scuole, palestre, impianti sportivi ma anche nei luoghi di passaggio e aggregazione come strade e piazze.

Da oggi, Rozzano ha a disposizione un defibrillatore donato alla città dalla Farmacia Alboreto. Il defibrillatore si trova in una teca davanti alla farmacia, nell’omonima piazza del quartiere Alboreto, ed è stato inaugurato il 22 dicembre in occasione dell’apertura della nuova attività.

“Ringrazio il dottor Alberto Tadini, al quale auguro buon lavoro, per aver deciso di mettere al servizio del quartiere questo importante presidio d’emergenza. L’installazione del defibrillatore in una piazza frequentata della città come quella del quartiere Alboreto è un’iniziativa sociale e sanitaria che risponde a una reale esigenza del territorio e della collettività. Ci auguriamo che altri seguano l’esempio per estendere il presidio alle altre zone di Rozzano” dichiara il sindaco Barbara Agogliati.

