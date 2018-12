Bollate. Petardi e botti di capodanno: facciamoci un regalo, non facciamoli esplodere!

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 28 dicembre 2018 – L’Amministrazione Comunale rivolge un appello di civiltà contro l’utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici. L’obiettivo è

l’abbandono di questa cattiva abitudine di fine anno, molto dannosa per l’ambiente, pericolosa per le persone e fastidiosa per inostri amici a quattro zampe.

“In diverse città – dice il Sindaco Francesco Vassallo – vengono feriti adulti e bambini, inquinato l’ambiente, generati incendi boschivi o seri danni alla vegetazione in ambito urbano, muoiono animali selvatici e molti uccelli, cani e gatti domestici fuggono causando incidenti stradali o finendo in canile. I botti, oltre ad essere fastidiosi, possono essere addirittura pericolosi per le persone. Negli animali, poi, possono scatenare spavento e perdita dell’orientamento, esponendoli al rischio di smarrimento e/o investimento con conseguenze gravi anche per gli automobilisti. Sono i petardi inesplosi i più pericolosi; i bambini sono inconsapevoli dei pericoli quando li raccolgono da terra con gravi rischi per la loro sicurezza, la salute e la vita. Possono, inoltre, determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio, in particolare in danno di automobili, cassonetti etc”.

Per tutti questi motivi l’Amministrazione comunale fa appello al senso di responsabilità individuale e collettivo e al senso civico di ognuno, invitando a vivere serenamente le festività natalizie e a festeggiare evitando di utilizzare materiali che mettono a repentaglio le categorie più deboli come ammalati, anziani, bambini e animali.

La campagna è promossa dall’Assessore alla Sicurezza Marco Marchesini e lanciaun messaggio preciso: Il Responsabile SEI SEMPRE TU!

Redazione