Madesimo (Sondrio). Grave 64enne di Como sbalzato dalla motoslitta dopo incidente

(mi-Lorenteggio.com) MADESIMO (SO), 28 dicembre 2018 – Intervento stasera, intorno alle 0re 18,30, in via Emet, per la VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna del Soccorso alpino. Le squadre, insieme con il Sagf della Guardia di Finanza, sono state allertate dalla Centrale operativa per un uomo di 64 anni di Como che aveva avuto un incidente con la motoslitta. Si trovava nella zona di Soldanella a Madesimo, sulla pista riservata proprio alle motoslitte; nell’incidente è stato sbalzato dal mezzo ed è finito contro un albero. Ha riportato un trauma al bacino. I tecnici del Cnsas sono arrivati in poco tempo, lo hanno immobilizzato e imbarellato e trasportato fino all’ambulanza. Sul fondovalle in piazzola a Madesimo c’era l’elisoccorso di Como ad attenderlo. L’uomo è stato portato in ospedale.

V. A.