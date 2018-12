P.A., ‘BUILDING INFORMATION MODELING’ OBBLIGATORIA ENTRO IL 2025 SPERIMENTAZIONE A MONZA SU EDIFICIO ERP

( mi-lorenteggio.com) Milano, 28 dicembre 2018 -La Giunta di Regione Lombardia, su

proposta dell’assessore alle Politiche sociali, abitative e

Disabilità Stefano Bolognini, ha deliberato oggi la

partecipazione della Direzione generale Politiche sociali,

abitative e Disabilità al progetto europeo ‘Building information

modeling for energy efficient buildings (Bim4eeb)’, finanziato

dall’Unione europea con un budget di 6.994.940 euro sul

programma ‘Horizon 2020’, per efficientare i processi edilizi

abitativi, di cui 143.000 euro in capo a Regione Lombardia.

42 MESI A PARTIRE DAL 1° GENNAIO – “Il progetto – dice

l’assessore Bolognini – dovrà essere attuato in 42 mesi a

partire dal primo gennaio 2019 e vedrà la partecipazione, come

partner, di Aler Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio, che

condurrà una sperimentazione a Monza sull’edificio Erp in via

della Birona 47”.

L’ITER DI APPROVAZIONE – Il Progetto era stato valutato

positivamente il 22 febbraio scorso, ammesso al finanziamento il

18 luglio, concesso quindi il 4 dicembre, giorno della

sottoscrizione del Politecnico di Milano (capofila), e infine il

12 dicembre dalla stessa Ue.

MENO DISAGI E PIÙ RISPARMI PER IMPRESE E CITTADINI – “Si tratta

– aggiunge Stefano Bolognini – di sperimentare dei processi di

riqualificazione edilizia in alloggi Aler per migliorare le loro

prestazioni energetiche, riducendo i tempi di realizzazione, in

modo da contenere i disagi ai cittadini e generare risparmi

derivanti dai minori costi energetici ad operatori e imprese”.

IL METODO: OTTIMIZZARE I PROCESSI – Il progetto si svilupperà

mediante una piattaforma open source e interoperabile, nel caso

di interventi di ristrutturazione di edifici esistenti, con un

kit di strumenti finalizzati a ottimizzare i processi di

decisione e di gestione patrimoniale, per renderli

energeticamente più efficienti.

Nel dettaglio, gli obiettivi sono:

– ridurre i tempi del 15-20 per cento rispetto ai metodi

tradizionali;

– diffondere l’adozione della ‘Building information modeling’

(Bim) in Europa, accelerandone lo sfruttamento industriale (fino

al 50 per cento delle attività di ristrutturazione), in

particolare tra le società di costruzione;

– creare ‘best practice’ di settore, con benefici per operatori

e stakeholder associati.

BIM: DIVULGARE INFORMAZIONE, OBBLIGATORIO DA 2025 – “Abbiamo

anche previsto – conclude Bolognini – un budget per avviare

delle attività di comunicazione rivolte ai tecnici Aler, sulla

progettazione Bim, che, entro il 2025, scaglionata in base agli

importi di appalto, diventerà obbligatoria per tutti gli appalti

pubblici”.

