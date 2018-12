SANITÀ. GALLERA: SU SPECIALIZZANDI CORTE COSTITUZIONALE RESPINGE RICORSO DEL ‘GOVERNO GENTILONI’ CONTRO LEGGE LOMBARDIA

“GRANDE RISULTATO ATTESO DA MONDO OSPEDALIERO E UNIVERSITARIO”

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 28 dicembre 2018 – La Corte costituzionale ha respinto il

ricorso del ‘Governo Gentiloni’ contro l’articolo 34 della legge

regionale 33 del 2017 che introduceva la possibilità per gli

specializzandi di partecipare alle attività assistenziali negli

ospedali.

“E’ un grande successo – ha commentato l’assessore al Welfare

Giulio Gallera – atteso dai sindacati e dal mondo ospedaliero

che valorizza i medici specializzandi senza pregiudizio alla

sicurezza e qualità dell’assistenza. Ancora una volta Regione

Lombardia apre la strada per la innovazione responsabile contro

ogni visione conservatrice e burocratica della medicina e della

pratica clinica e assistenziale”.

“Anche in questo caso – ha aggiunto Gallera – Regione Lombardia

ha dato un impulso allo sviluppo della sanità lombarda con

l’introduzione dell’articolo 34 che grazie ad un lavoro corale

di Giunta, Consiglio regionale e le Università lombarde, ha

sollecitato una graduale autonomia degli specializzandi come

accade nella maggior parte dei Paesi europei dove un laureato di

medicina generale abilitato può lavorare autonomamente”.

MAGGIORE AUTONOMIA “Il pronunciamento della Corte Costituzionale

che ha respinto il ricorso del ‘Governo Gentiloni’ alla nostra

legge regionale, tranne che per la mancata previsione di

valutazioni periodiche – ha concluso l’assessore – dà attuazione

e anticipa alcuni contenuti che avevamo inserito nella nostra

richiesta di autonomia nella bozza dell’Intesa Governo-Regione

Lombardia. Un testo che contiene non solo la possibilità di

utilizzare gli specializzandi negli ospedali, ma anche una

maggiore autonomia in merito alla determinazione del numero dei

posti dei corsi di formazione per i Medici di Medicina Generale

e di accesso alle scuole di specializzazione, compresa la

programmazione delle borse di studio per i medici specializzandi

e la loro integrazione con il sistema aziendale”.

